Te granulki na ślimaki zatwierdziła Komisja Europejska. Pirofosforan żelaza ma pomijalne zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska [środek na ślimaki]

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1018 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia pirofosforanu żelaza jako substancji czynnej niskiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Granulki to nowoczesny środek do walki ze ślimakami, które niszczą ogrody i uprawy. Składają się z pirofosforanu żelaza oraz atrakcyjnego dla ślimaków środka wabiącego. Pirofosforan żelaza jest bezpieczny dla kotów, psów, jeży i ptaków (inaczej niż metaldehyd). Właściciele psów zasadnie nie chcieli wypuszczać swoje zwierzęta na ogród, gdy wokół roślin były rozłożone granulki z metaldehydem. Pirofosforan żelaza jest biodegradowalny i po zastosowaniu rozkłada się na składniki naturalnie występujące w glebie. To rewolucyjne rozwiązanie w walce ze ślimakami!

Granulki na ślimaki: Pierwsza ekologiczna chemia na ślimaki. Nie szkodzi psom i kotom. Biodegradowalność

Pirofosforan żelaza to rewolucyjny środek do walki ze ślimakami, który jest bezpieczny dla środowiska i innych zwierząt. Oto jak działa:

Eliminacja ślimaków: Pirofosforan żelaza jest atrakcyjny dla ślimaków. Ślimaki zjadają granulki z tym środkiem, co prowadzi do redukcji wydzielania śluzu przez te szkodniki. To sprawia, że tracą apetyt i przestają uszkadzać rośliny. Bezpieczny rozkład: Po zastosowaniu pirofosforan żelaza rozkłada się na jony fosforanowe i jony żelaza. Te składniki naturalnie występują w glebie, więc nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Dzięki temu pirofosforan żelaza może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych. Brak szkody dla innych zwierząt: Ten środek nie jest szkodliwy dla psów, kotów, jeży, koni, ptaków ani innych zwierząt. Możesz go śmiało stosować wokół roślin, a ślimaki same znajdą drogę do granulek, które zawierają środek wabiący je do siebie.

Podsumowując, pirofosforan żelaza to bezpieczny i skuteczny sposób na ochronę roślin przed szkodnikami!

Moluskocydy zabijają ślimaki nagie - Metaldehyd toksyczny, pirofosforan żelaza nietoksyczny

Moluskocydy to grupa środków ochrony roślin, które służą do zwalczania ślimaków w różnych rodzajach upraw, takich jak rolnicze, warzywne, sadownicze oraz uprawy owoców miękkich. W Polsce zarejestrowane są trzy substancje czynne stosowane w środkach chemicznych do zwalczania ślimaków: Metaldehyd: Jest to starszy środek z grupy moluskocydów. Niestety, metaldehyd ma złą sławę ze względu na swoją toksyczność. Właściciele psów często obawiali się wypuszczać swoje zwierzęta na ogród, gdy wokół roślin były rozłożone granulki z metaldehydem. Fosforan III żelaza: To inny środek stosowany w walce ze ślimakami. Jednak jego działanie jest bardziej przyjazne dla środowiska i innych zwierząt. Fosforan III żelaza jest bezpieczny dla kotów, psów, jeży, koni i ptaków. Pirofosforan żelaza - jak działa na ślimaki 1) Zawartość substancji czynnej: pirofosforan żelaza - 24 g/kg (2,4%) 2) Środek zawiera substancję czynną z grupy niskiego ryzyka (low risk substances). 3) MOLUSKOCYD w formie granulatu - przynęty gotowej do użycia (RB), przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych w uprawie roślin w ogrodach przydomowych i działkowych. Dzięki specjalnie dobranej przynęcie skutecznie wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany. Mechanizm działania substancji czynnej środka - pirofosforanu żelaza, polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Środek powoduje natychmiastowe zahamowanie żerowania ślimaków na uprawach - już po jednokrotnym spożyciu środka szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkadzania roślin. Po spożyciu granul ślimaki zazwyczaj chowają się w glebie/podłożu, gdzie giną, dzięki czemu na chronionym obszarze nie widać śluzu i martwych ślimaków. Z tego względu efekty stosowania środka mogą nie być widoczne od razu i skuteczność środka należy mierzyć pośrednio - mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez szkodniki. 4) Środek zawiera substancję czynną ulegającą rozkładowi na jony fosforanowe i jony żelaza, które naturalnie występują w glebie. 5) Przed zastosowaniem środka na suchą glebę wskazane jest jej niewielkie nawodnienie (wilgotny granulat staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla ślimaków). 6) Przed zastosowaniem na zbryloną glebę, zalecane jest jej wygładzenie, aby granulat nie zniknął w szczelinach i był łatwo dostępny dla ślimaków. 7) Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych i wieczorem. 8) Zaleca się ponowne rozsypanie środka, gdy granule zostaną w całości spożyte przez szkodniki. Pirofosforan żelaza a podstawa prawna