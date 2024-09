Podwyżki dla żołnierzy niezawodowych wstecznie od 1 lipca 2024 r. [tabela nowych stawek]: WOT, Aktywna Rezerwa i Pasywna Rezerwa. Rozporządzenie opublikowane 16 września

Podwyżki dla żołnierzy niezawodowych w 2024 roku (od 1 lipca): Wojska Obrony Terytorialnej, Aktywna Rezerwa i Pasywna Rezerwa

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, na skutek tegorocznego wzrostu stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej konieczne stało się również podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego dla pozostałych grup żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, tj. żołnierzy WOT oraz żołnierzy Aktywnej Rezerwy i Pasywnej Rezerwy.



Żołnierze ci otrzymują uposażenie w stawce dziennej, za każdy dzień służby wojskowej w jednostce wojskowej.



Minister Obrony Narodowej, opracowując nową „tabelę stawek uposażenia” uwzględnił w szczególności brak obciążeń publicznoprawnych w odniesieniu do uposażeń zasadniczych tych żołnierzy niezawodowych, a mianowicie brak opodatkowania, co do zasady, tych uposażeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz brak odprowadzania od nich składki zdrowotnej, a także zróżnicowaną wysokość podwyżki uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2024 r. w zależności od grupy uposażenia zasadniczego zajmowanego stanowiska służbowego.



W konsekwencji powyższego stawki te dla szeregowych wzrosną od 16,8% do 19,9%, dla podoficerów wzrosną od 10,3% do 19,7%, a dla oficerów do 7,5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy w kwotach dziennych według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym, oraz według posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego (Dziennik Ustaw z 16 września 2024 r., poz. 1369)

Lp. Stopień wojskowy Wysokość stawki w kwocie dziennej (w zł) generał (admirał) 626 2. generał broni (admirał floty) 526 3. generał dywizji (wiceadmirał) 451 4. generał brygady (kontradmirał) 371 5. pułkownik (komandor) 331 6. podpułkownik (komandor porucznik) 281 7. major (komandor podporucznik) 251 8. kapitan (kapitan marynarki) 240 9. porucznik (porucznik marynarki) 235 10. podporucznik (podporucznik marynarki) 232 11. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 222 12. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 219 13. chorąży (chorąży marynarki) 216 14. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 206 15. starszy sierżant (starszy bosman) 203 16. sierżant (bosman) 201 17. plutonowy (bosmanmat) 198 18. starszy kapral (starszy mat) 195 19. kapral (mat) 193 20. starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 182 21. starszy szeregowy (starszy marynarz) 174 22. szeregowy (marynarz) 169

Od kiedy podwyżka?

Omawiane rozporządzenie miało pierwotnie wejść w życie 1 lipca 2024 r. Ale procedura legislacyjna odnośnie tego projektu przedłuża się. Nie weszło ono w życie 1 lipca 2024 r. Aktualnie wersja 2 tego projektu przewiduje wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ale stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do tego rozporządzenia będą przysługiwały żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi od dnia 1 lipca 2024 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi - Dziennik Ustaw z 16 września 2024 r., poz. 1369. Wejdzie w życie 17 września 2024 r.