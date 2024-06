1000 zł dodatku dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. To już pewne! Od 1 lipca 2024 r.

Pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają dodatek do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Informacje o trzech projektach uchwał Rady Ministrów w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w wykazie prac rządu.

Trzy projekty uchwał w wykazie prac legislacyjnych

W połowie maja prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, a także nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Regulacje umożliwiają wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pracowników opieki nad dziećmi do lat trzech.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje o trzech projektach uchwał przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zyskają pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech

Pierwsza projekt dotyczy ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".

Drugi projekt uchwały dotyczy rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka".

W rządowej informacji przekazano, że regulacja umożliwi zwiększenie wsparcia z Funduszu Pracy na wykonywanie zadań własnych samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w wysokości 1 tys. zł brutto, w okresie realizacji programu, za każdy przepracowany miesiąc. Wysokość dofinansowania ma być proporcjonalna do okresu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Program - jak czytamy - zakłada też dofinansowanie kosztów składek od wynagrodzeń z tytułu dodatków.

Na rządowej stronie poinformowano także o pracach nad trzecim projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego".

W ramach programu przewidziano dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

W czasie prac nad nowelizacjami ustaw rząd zapowiadał, że dodatki będą wypłacone od 1 lipca.(PAP)