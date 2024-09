Abonament RTV: Jakie opłaty w 2025 roku? Niższe przy zapłacie z góry za cały rok lub kilka miesięcy

Posiadacze sprawnych odbiorników telewizyjnych i radiowych, gotowych do odbioru programów, zapłacą w 2025 roku takie same stawki abonamentu RTV jak w bieżącym roku. Rozporządzenie w tej sprawie wydała 13 maja 2024 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rozporządzenie to weszło już w życie 4 czerwca 2024 r. ale będzie stosowane do opłat abonamentowych w 2025 roku.

