Wzrost opłaty za odpady. Trzeba będzie zapłacić o około 44 proc. więcej! Powodem ceny energii i koszty wynagrodzeń. Od kiedy?

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami aż o około 44 proc.! Powodem ceny energii i koszty wynagrodzeń. Zgodnie z szacunkami, w 2025 r. koszt systemu gospodarowania odpadami wzrośnie o 55 proc.

Metodę naliczania opłaty określa gmina

Za zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpowiedzialność ponosi gmina (art. 6c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). To ona określa metodę naliczania i wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami. Robi to w drodze uchwały, dokonując wyboru jednej z metod zaproponowanych przez ustawodawcę.

Ustawodawca postanowił, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,

- oraz stawki opłaty.

Określił również maksymalną wysokość stawek, której rady gmin nie mogą przekroczyć.

Jednak pomimo takiej „dowolności”, która pozwala gminom dostosować wysokość opłaty do lokalnej specyfiki i potrzeb społeczności, opłaty za odbiór odpadów nieustająco wywołuje i kontrowersje, i emocje. Są one na tyle duże, że sprawą zainteresował się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego od 10 lat nieustająco wpływają skargi dotyczące tej problematyki.

REKLAMA

Koszty zagospodarowania odpadów rosną

Tymczasem, jak informuje Serwis PAP, od 1 października 2024 r. w Słupsku stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami wzrośnie z 21,50 zł aż do 31 zł od mieszkańca, czyli o ok. 44 proc. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki, opłata będzie czterokrotnie wyższa i wyniesie 124 zł. Kompostowanie odpadków pozwoli obniżyć należność jedynie o 2 zł. Nie zmieni się natomiast metoda naliczania opłaty i nadal jej wysokość będzie zależała od liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

Jak wskazano, konieczność zwiększenia opłaty wynika przede wszystkim ze stale rosnących kosztów zagospodarowania odpadów związanych z kosztami energii i kosztami wynagrodzeń pracowników. Jak szacuje słupski magistrat, w 2025 r. koszt systemu gospodarowania odpadami wzrośnie o 55 proc.