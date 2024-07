2000 zł świadczenia. Bez kryterium dochodowego. Będzie zmiana przepisów. Każdy będzie mógł wnioskować o ten zasiłek

2000 zł specjalnego świadczenia. Bez kryterium dochodowego. Będzie zmiana przepisów dotyczących zasiłku celowego przyznawanego na pokrycie kosztów pogrzebu. Można będzie go dostać bez kryterium dochodowego. Ale kto go dostanie?

Zasiłek celowy także bez kryterium dochodowego

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego – to jedna z obietnic przedwyborczych, która jest już w fazie realizacji. Ponieważ jego wysokość ma wzrosnąć po raz pierwszy od 12 lat, ta zmiana jest naprawdę mocno wyczekiwana. Jednak podniesienie kwoty zasiłku z 4000 do 7000 zł to nie wszystko. W ramach tej samej nowelizacji zaplanowano zmiany w zakresie zasiłku celowego na zaspokojenie tzw. niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek ten jest obecnie przyznawany w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji życiowych czy losowych, np. na pokrycie kosztów zakupu leków, żywności, opału, a także odzieży, czy przedmiotów użytku domowego. Można otrzymać go także na pokrycie kosztów remontu. Wysokość świadczenia nie została określona w przepisach i jest każdorazowo ustalana przy uwzględnieniu sytuacji wnioskującego i możliwości finansowych przyznającego go samorządu. Choć co do zasady jest on przyznawany przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, to z uwagi na swoją istotę można go również otrzymać niezależenie od wysokości dochodu. Tak dzieje się na przykład w sytuacji zdarzeń losowych takich jak pożar, czy powódź.

Zasiłek celowy na koszty pogrzebu

W ramach zmian planowanych w zakresie zasiłku pogrzebowego mają zostać zmienione również zasady przyznawania zasiłku celowego. W projekcie ustawy nowelizującej przewidziano uszczegółowienie przesłanki przyznania zasiłku celowego, jaką jest pogrzeb. W takich sytuacjach zasiłek będzie mógł zostać przyznany w wysokości do 2000 zł i będzie przysługiwał na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która je pokryła, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jest co prawda uprawniona do zasiłku pogrzebowego, ale poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty. Jako typowy przykład tego rodzaju sytuacji jest wskazywana konieczność transportu zwłok z odległego miejsca czy dłuższego przechowywania zwłok w chłodni.

Należy jednak pamiętać o tym, że zasiłek ten nie ma i nie będzie miał charakteru roszczeniowego. Oznacza to, że przyznanie go jest uzależnione od uznania administracyjnego. Ta sama zasada dotyczy kwoty przyznanego zasiłku. Jednak co istotne, aby o niego wnioskować, nie trzeba będzie spełniać kryterium dochodowego. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.