Złe wieści dla palaczy. Podwyżka akcyzy będzie 7 razy wyższa, niż planowano. Nie kupimy już najtaniej w Europie.

Złe wieści dla palaczy. Podwyżka akcyzy będzie 7 razy wyższa, niż planowano. 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku. Nie kupimy już najtaniej w Europie. Nie zmieni się natomiast podatek akcyzowy od alkoholu.

Jest plan walki z nadużywaniem alkoholu

Kilka dni temu Minister Zdrowia zapowiedziała w TVN24, że istnieje plan walki z nadużywaniem alkoholu. Resort chciał m.in. przekonać ministra finansów do zwiększenia akcyzy nie tylko na alkohol, ale i na papierosy. Pozostałe elementy planu to oczywiście edukacja i promocja zdrowego stylu życia, a także podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia dostępu do alkoholu, np. poprzez wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży na stacjach benzynowych. Jednak to właśnie wzrost akcyzy miał być kluczowym elementem ograniczenia dostępu, bo zmniejsza dostępność ekonomiczną. Czy to pomoże? Padły słowa o tym, że nie należy się łudzić – ludzie nie przestaną ani pić, ani palić.

Alkohol i papierosy najtańsze w Europie

Jak wynikało z rozmowy, Ministerstwo Finansów ma analizy, z których wynika jasno, że papierosy i alkohol mocny są w Polsce najtańsze w całej Europie. To powinno więc się zmienić i zdaniem Minister, mogłoby prowadzić do cywilizowania polskiego społeczeństwa w zakresie spożywania alkoholu. Wielokrotnie padły słowa o tym, że stacje benzynowe nie są od sprzedawania alkoholu, tylko benzyny. Jak wynika z przekazanych w czasie rozmowy informacji, w Ministerstwie Zdrowia kończą się prace nad projektem właśnie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych od 22 do 6 rano. Trwają też rozmowy z Ministrem Finansów dotyczące podniesienia akcyzy. Kolejne kroki, które będą realizowane w ramach wskazywanego planu, nie zostały zapowiedziane.

25 proc. podwyżki w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku

Dziś już jednak wiemy, że o ile faktycznie resort finansów planuje podwyżkę akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe, o tyle nie planuje zmian w zakresie akcyzy na alkohol. Zgodnie z tzw. mapą drogową, która została przyjęta w 2022 roku, stawki akcyzy na alkohol miały rosnąć w latach 2023-2027 o 5 proc. co rok, a na papierosy o 10 proc. rok do roku. Jednak jak poinformował główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, Ministerstwo Finansów podczas spotkania przedstawiło propozycję zwiększenia skali podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. Miałaby ona wynieść na:

- papierosy – 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

- tytoń do palenia – 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku;

- wyroby nowatorskie – 50 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

- e-papierosy – 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.