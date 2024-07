Wnioski złożyło już 280 tys. osób i wciąż napływają nowe. Można dostać od 712 do 3920 zł świadczenia. Kto ma do niego prawo w 2024 r.?

Wnioski złożyło już 280 tys. osób i wciąż napływają nowe. Można dostać od 712 do 3920 zł świadczenia. Kto ma w 2024 r. prawo do nowego świadczenia? Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami.

Nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające to norma forma wsparcia, z której od 1 stycznia 2024 r. mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Jednak, jak się okazało, droga do uzyskania tego świadczenia nie jest łatwa. Urzędy zalała fala wniosków, a dynamika ich składania nie spada. Jak podało MRPiPS, w pierwszej połowie 2024 r. wniosek o jego przyznanie złożyło już 280 tys. osób. Skąd jednak wzięły się problemy? Aby móc złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, musi określić punktowo poziom potrzeby wsparcia danej osoby. To od tego będzie uzależniona wysokość świadczenia, a w okresie przejściowym również prawo do świadczenia. W pierwszym etapie wprowadzania świadczenia, czyli od 2024 r., mogą ubiegać się o nie osoby z potrzebą poziomu wsparcia określoną na 87–100 punktów. Dopiero w dalszej kolejności, od 2025 r. będą to osoby z 78-86 punktami, a od 2026 r. z 70-77 punktami. To właśnie proces oceny poziomu wsparcia stanął na przeszkodzie sprawnemu przeprowadzaniu procedury przyznania świadczenia. W początkowym okresie tylko 600 osób miało uprawnienia do orzekania w tych sprawach, co znacząco wydłużało całą procedurę. Liczba osób uprawnionych do orzekania cały czas się jednak zwiększa, a oceny są przeprowadzane sprawniej.

Czym jest świadczenie wspierające?

Przypomnijmy, że ze świadczenia wspierającego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. Prawo do niego nie jest uzależnione ani od kryterium dochodowego, ani od korzystania z innych form wsparcia. Z kolei jego wysokość jest uzależniona od wysokości renty socjalnej i może wynosić od 712 zł do 3920 zł.

Wysokość świadczenia wspierającego: 95-100 pkt. - 220 % renty socjalnej,

90-94 pkt. – 180% renty socjalnej,

85-89 pkt. – 120% renty socjalnej,

80-84 pkt. – 80% renty socjalnej,

75-79 pkt. – 60% renty socjalnej,

70-74 pkt. – 40% renty socjalnej.