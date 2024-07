Będzie drożej. W 2025 r. zapłacimy 59,50 zł podatku za 50-metrowe mieszkanie i 178,50 zł za 150-metrowy dom. W 2020 r. było to 40,50 zł i 121,50 zł.

Będzie drożej. Wiemy to, bo wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku wzrósł o 2,7 proc. Zapłacimy 59,50 zł za 50-metrowe mieszkanie i 178,50 zł za 150-metrowy dom.

Wysokość podatku od nieruchomości określa rada gminy

O wysokości stawek i opłat lokalnych, a więc również o wysokości podatku od nieruchomości, na terenie konkretnej gminy decyduje jej rada. Podejmując w tym zakresie uchwałę, musi jednak kierować się stawkami maksymalnymi, a w przypadku niektórych podatków również minimalnymi, określonymi na dany rok przez resort finansów. Oznacza to, że aby rada gminy mogła podjąć uchwałę podatkową:

na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza musi zostać określony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; minister właściwy do spraw finansów publicznych musi ogłosić w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Jeśli uchwała podatkowa nie zostanie podjęta, to w nowym roku podatkowym będą co do zasady miały zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim (art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

W 2025 r. stawki wzrosną o 2,7 proc.

Obecnie, choć Minister nie ogłosił jeszcze górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, to znamy już wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, a więc wiadomo, że stawki maksymalne na 2025 r. wzrosną o 2,7 proc. Choć jest to podwyżka, to jednak jest daleka od sytuacji, z którą trzeba było się zmierzyć rok temu, gdy stawki te wzrosły aż o 15 proc., co było wzrostem rekordowym na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Ile podatku od nieruchomości powinniśmy płacić w 2025 r. zdaniem Ministerstwa Finansów

Od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 1,19 za m2. Jest to więc wzrost raptem o 4 grosze za metr kwadratowy, co przy mieszkaniu o powierzchni 50 m2 daje podwyżkę o 2 zł (z 57,50 zł na 59,50 zł), którą można śmiało ocenić jako nieodczuwalną dla przeciętnego podatnika. Warto jednak zauważyć, że jeszcze w 2020 r. stawka ta wynosiła 0,81 zł, a więc za takie mieszkanie zapłacilibyśmy jedynie 40,50 zł. Właściciele domu (mieszkania) o powierzchni 150 m2 będą z kolei musieli w 2025 r. zapłacić 178,50 zł podatku (w 2024 r. było to 172,50 zł), podczas gdy w 2020 r. ich budżet obciążała w tym zakresie kwota 121,50 zł.

Zdecydowanie bardziej podwyżkę odczują zapewne przedsiębiorcy, bo choć również w ich przypadku będzie to wzrost o 2,7 proc., to jednak stawka wyjściowa podatku jest wyższa, a nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej mają zazwyczaj większą powierzchnię niż te mieszkalne. Od 1 m2 gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności trzeba będzie zapłacić 1,38 zł, a od budynków firmowych 34 zł. Za grunty pozostałe zapłacimy 0,73 zł za 1 m2, a za budynki pozostałe 11,48 zł za 1 m2.