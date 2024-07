Sieć dróg płatnych będzie rozszerzona. Idzie nieuniknione

W ramach rekompensaty za częściowe odmrożenie cen energii elektrycznej uprawnieni mogą otrzymać bon energetyczny. Wnioski o to świadczenie można składać od 1 sierpnia. Przewiduje się, że najliczniejszą grupę objętą wsparciem, ok. 12,5 mln, stanowią gospodarstwa domowe. Sprawdź, czy masz prawo do bonu energetycznego, pobierz wniosek i go wypełnij!