Już od 1 września 2024 roku ważne zmiany dla dużej grupy zawodowej. ZUS podał szczegóły, które powinien znać każdy płatnik

Już od 1 września 2024 roku ważne zmiany dla dużej grupy zawodowej. ZUS podał szczegóły, które trzeba znać. Zmiany zajdą w czterech dokumentach składanych przez płatników. Trzeba je stosować od rozliczeń za wrzesień.

Zmiany w czterech dokumentach składanych przez płatników

Choć wrzesień zawsze jest w szkołach szczególnym momentem, bo wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie muszą zazwyczaj zmierzyć się z nowościami, które przygotowało dla nich MEN, to w tym roku będzie to moment szczególny z jeszcze jednego powodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 września zajdą zmiany w czterech dokumentach składanych przez płatników składek za nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela. Chodzi o ZUS RPA i ZUS RIA oraz ZUS IM (Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej) i ZUS IR (Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej).

REKLAMA

Nowy blok i zmiana nazwy – zmiany trzeba stosować od rozliczeń za wrzesień 2024 roku

REKLAMA

W raporcie ZUS RPA pojawi się nowy blok III.G: Okres wykonywania pracy nauczycielskiej – Karta nauczyciela. Będzie należało wykazać w nim okres wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela. Jak podaje ZUS, będą to dane analogiczne do tych, które obecnie płatnicy wykazują za osoby wykonujące pracę nauczyciela na podstawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Blok ten płatnicy będą wypełniali począwszy od rozliczeń za wrzesień 2024 roku, które należy złożyć w październiku 2024 roku.

Z kolei w raporcie informacyjnym ZUS RIA w bloku IX zmienia się nazwa na: Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) od 1.01.1999 r. Co właściwie się zmieniło w tym wypadku? Nie ma już daty „do”. W konsekwencji od 1 września 2024 roku płatnik składek będzie wypełniał to pole za ubezpieczonego, który był zatrudniony w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku, ale w pozycji „do” poda datę 31 sierpnia 2024 roku. W bloku tym płatnik wykaże więc pracę nauczycielską, którą ubezpieczony wykonywał na podstawie Karty nauczyciela od stycznia 1999 roku do sierpnia 2024 roku. Natomiast okres bieżący płatnik wykaże w raportach ZUS RPA. Jak podkreślił w przekazanej informacji ZUS, nie zmieniły się przepisy określające za jakich ubezpieczonych i kiedy płatnik składa dokumenty RIA. Raport informacyjny ZUS RIA płatnik składa, jeśli zdecydował się na krótszy okres przechowywania akt pracowniczych danego ubezpieczonego, czyli przez 10, a nie przez 50 lat (tj. złożył dobrowolnie dokument OSW – oświadczenie o zamiarze skrócenia przechowywania akt pracowniczych). Raport RIA płatnik składa za pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. e-akt, czyli przed 31 grudnia 2018 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zmieniła się w tym zakresie z dniem 1 stycznia 2019 r., dlatego w dokumencie ZUS RIA płatnik składek wykazuje dane za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. z wyjątkiem danych dot. wykonywania pracy na podstawie Karty nauczyciela.

Na dokumentach ZUS IM i ZUS IR (Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej i Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej) pojawia się nowy blok III.J: Okres wykonywania pracy nauczycielskiej – Karta nauczyciela.