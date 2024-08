Ostatnia szansa na grilla w tym roku? Długi weekend 15-18 sierpnia: Biskupi wydali dyspensy dla wiernych

PAP informuje, że w najbliższy piątek (tak jak w każdy piątek roku) katolików obowiązuje - co do zasady - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensę na piątek 16 sierpnia 2024 r. otrzymali od swoich biskupów wierni kilku diecezji, w tym m.in. ordynariatu polowego Wojska Polskiego, archidiecezji gdańskiej, katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej i opolskiej.

15 sierpnia - katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i jednocześnie Święto Wojska Polskiego. Dzień wolny od pracy

W dniu 15 sierpnia Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu wierni i kapłani wspominają i czczą dogmat wiary katolickiej, którym jest wzięcie do nieba Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Podczas nabożeństw święci się w ramach obchodów uroczystości Matki Boskiej Zielnej płody ziemi – kłosy, kwiaty i zioła.



Jest to również dzień wolny od pracy na mocy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).



Także 15 sierpnia każdego roku obchodzone jest Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Biskupi kilku diecezji w Polsce wydali już dyspensę na piątek 16 sierpnia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.



Na piątek 16 sierpnia, przypadający dzień po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), dyspensę wydało na razie kilku biskupów.



Biskup polowy Wiesław Lechowicz udzielił wiernym ordynariatu polowego Wojska Polskiego dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów 16 sierpnia 2024 r. Osoby korzystające z niej zachęcił do modlitwy oraz uczynków miłosierdzia.



Dyspensy na 16 sierpnia udzielił także metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC dla wiernych przebywających na terenie archidiecezji gdańskiej. Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia, zobowiązał do "odmówienia dowolnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego".



Bp Adrian Galbas SAC tych, którzy skorzystają z dyspensy na terenie archidiecezji katowickiej poprosi "o modlitwę w intencji cierpiących i o przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny dla biednych".



Bp Roman Pindel osoby "korzystające dobrowolnie z dyspensy na terenie diecezji bielsko-żywieckiej zobowiązał do "podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie (np. odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców)".



Z kolei bp Andrzej Czaja, udzielając dyspensy wiernym na 16 sierpnia, na terenie diecezji opolskiej nie wskazał konkretnych praktyk religijnych.

Bp Zbigniew Zieliński (Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski) również udzielił dyspensy (publikujemy fragment komunikatu):

(…) piątek, 16 sierpnia 2024 r., jak wszystkie piątki całego roku, jest dniem, który posiada charakter pokutny (kan. 1250 i 1251 KPK). Chcąc podkreślić radość jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz święta narodowego, a także w związku z rodzinnym charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym Wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim wiernym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK) dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 16 sierpnia 2024 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

Kogo dotyczy obowiązek wstrzemięźliwości i postu?

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, "prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się, żeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty".(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ agz/

