Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. ZUS wyjaśnia komu i jakie świadczenia z nich się należą. Obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, chociaż mogą kojarzyć się podobnie, są zupełnie różnymi ubezpieczeniami. Brak rozróżnienia tych pojęć może mieć swoje konsekwencje, gdyż podczas choroby można nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. Dlatego w przypadku ubezpieczeń warto wiedzieć jakie uprawnienia z każdego z nich takiej osobie przysługują gdy płaci ona składkę.

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia wypłatę na czas tego leczenia.

- Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane są do ZUS-u i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński

Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, po spełnieniu określonych warunków ma prawo do płatnego zwolnienia. Gdy ubezpieczony stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, czy urazu, otrzyma zasiłek chorobowy. Jeżeli zachoruje mu dziecko, rodzic, czy małżonek, którzy będą wymagali opieki — również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane pieniądze, jako zasiłek opiekuńczy.



W przypadku przedłużającej się choroby z tego ubezpieczenia można mieć wypłacone świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie.

Ubezpieczenie chorobowe: kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenia bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.



Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza że składka na to ubezpieczenie nie jest wysoka i wynosi tylko 2,45 proc.

Ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonego i członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.



Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest potrącana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszona jest jedną, czy dwie osoby (np. małżonek i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Dalszy ciąg materiału pod wideo