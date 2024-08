Bon energetyczny 2024 - wniosek

Bon energetyczny to nowe świadczenie w postaci jednorazowego dofinansowania dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Służy on wsparciu obywateli w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. Mogą z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno- lub wieloosobowego, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny jest wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku (obejmuje rozliczenie rachunków w okresie 1 lipiec – 31 grudnia 2024 r.), a kwota dofinansowania może wynieść od 300 do 1200 zł.

Bon energetyczny w 2024 roku - wniosek jest dostępny online i w aplikacji mObywatel. Można go złożyć także osobiście w swoim urzędzie gminy

Wniosek o bon energetyczny można złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku na kilka sposobów. Beneficjencie mają do wyboru złożenie wniosku:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl ,

na stronie epuap.gov.pl ,

stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania - wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego .

Z bonu energetycznego można skorzystać, jeśli miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają:

2500 zł netto na osobę (w gospodarstwie jednoosobowym),

1700 zł netto na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym).

Oznacza to, że mogą złożyć go osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe i ich dochód miesięczny nie przekracza 2500 zł. Mogą go złożyć także członkowie wieloosobowego gospodarstwa domowego, których miesięczny dochód nie przekracza 1700 zł.

Należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot dochodu, nadal istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego – obowiązuje wówczas zasada złotówka za złotówkę, dzięki której prawo do świadczenia jest zachowane. W takim przypadku wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód.