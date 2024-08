Fotowoltaika nadal opłacalna. Ministerstwo zapewnia, że nic się nie zmieni i użytkownicy nie stracą na podatku. Czy faktycznie tak będzie?

Fotowoltaika jednak nadal opłacalna? Ministerstwo Finansów deklaruje, że użytkownicy nie zapłacą wyższego podatku. I krytykuje niepotrzebne wywoływanie niepokoju. Na razie to jednak tylko słowa, a przedstawiony projekt zmian na gruncie podatku od nieruchomości nadal budzi wątpliwości.

Zmiana w rozliczaniu fotowoltaiki z systemu net-metring na net-billing niekorzystna

Tematyka fotowoltaiki wiąże się w ostatnim czasie z dużymi emocjami. Jako pierwsza wzbudziła je zmiana sposobu rozliczania energii z systemu net-metring na system net-billing. W tym drugim przypadku na koncie prosumenta gromadzona jest bowiem wartość energii, a nie jej ilość. Innymi słowy, prosument sprzedaje do zakładu energetycznego energię, a następnie w zamian za nagromadzone w ten sposób środki może od tego zakładu kupić energię. Zgromadzone przez niego środki to depozyt prosumencki, który w przypadku niewykorzystania go w okresie rozliczeniowym, skutkuje na koncie prosumenta nadpłatą i wypłatą środków przez zakład energetyczny. To oczywiście pociąga za sobą konsekwencje podatkowe. Taki sposób rozliczania jest z punktu prosumentów nie tylko mniej korzystny finansowo, ale również bardziej skomplikowany. Dodatkowo wielu dystrybutorów energii ignoruje wydawane w tym zakresie interpretacje MF i dokonuje rozliczeń „po swojemu”, co rodzi kolejne problemy.

Zmiany na gruncie podatku od nieruchomości zwiększą obciążenia podatkowe?

Kolejne emocje dotyczące fotowoltaiki pojawiły się w momencie opublikowania przez Ministerstwo Finansów projektu zmian na gruncie podatku od nieruchomości. Mają one zakończyć wieloletnie spory dotyczące opodatkowaniem tym podatkiem budowli i są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Choć resort finansów zapowiadał, że nie planuje przeprowadzać na gruncie tego podatku rewolucji i jedynie usankcjonuje już istniejącą praktykę w zakresie opodatkowania, to jednak projekt po jego opublikowaniu wywołał duże poruszenie. Okazało się bowiem, że zaproponowane przez resort definicje budynku i budowli wywołają daleko idące konsekwencje i zwiększą obciążenia podatkowe, w tym w szczególności, dla użytkowników fotowoltaiki. W połączeniu z dopiero co wprowadzonymi zmianami dotyczącymi rozliczania w systemie net-billing mogłoby to uczynić korzystanie z tego źródła energii zupełnie nieopłacalnym.

Po zakończeniu konsultacji Ministerstwo Finansów po raz kolejny zapewniło jednak, że celem zmian jest jedynie doprecyzowanie obowiązujących przepisów, a zwiększenia obciążeń podatkowych nie będzie. Dotyczy to w szczególności opodatkowania instalacji fotowoltaicznych, które tak samo, jak obecnie, nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie od ich elementów budowlanych. Zgodnie z deklaracjami resortu kwestia ta ma zostać jednoznacznie uregulowana w przepisach ustawy. Zdaniem MF, na żadnym etapie prac legislacyjnych nie rozważało ono opodatkowania klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz paneli fotowoltaicznych, a rozpowszechniane na ten temat informacje są nieprawdziwe i mają na celu jedynie wywoływanie niepokoju wśród przedsiębiorców i obywateli.