Marszałek Hołownia: wprowadźmy cennik komunalny na cmentarzach wyznaniowych

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaproponował wprowadzenie cenników komunalnych na cmentarzach wyznaniowych w miejscach, gdzie cmentarz wyznaniowy jest jedynym cmentarzem. Dodał, że pomysł ma poparcie w koalicji.

Hołownia przypomniał, że Polska 2050 przedstawiła pomysł cennika komunalnego na cmentarzach wyznaniowych cztery lata temu

"Padł pomysł powrotu do rzeczy, którą myśmy postulowali - cenniki na cmentarzach. To jest coś, co do czego wszyscy w koalicji się zgadzamy - żeby cennik komunalny ustalony przez samorząd obowiązywał wszędzie tam, gdzie jedynym cmentarzem jest cmentarz wyznaniowy. Żeby nie było znaczenia, czy wierzący, czy niewierzący mógł zostać godnie pochowany - nie za nie wiadomo jaką stawkę. Tu mamy pełną zgodę między sobą: zróbmy to" - zaapelował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Zrealizujmy go teraz jako rozporządzenie albo jako ustawę, natychmiast. Zacznijmy gdzieś tę podróż rozdziału Kościoła od państwa, spokojnego, z poszanowaniem, bez wojny religijnej, ale konsekwentnie prowadzonego" - mówił Hołownia.

Spór pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej o rozporządzenie z 26 lipca br. w sprawie organizacji lekcji religii w szkole

Hołownia został również zapytany, czy nie obawia się "wojny z Kościołem" w związku z trwającym sporem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej o rozporządzenie z 26 lipca br. w sprawie organizacji lekcji religii w szkole. Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie 1 września 2024 r. dyrektor szkoły będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci. Rozporządzenie wprowadza jednocześnie zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII.

Jednak zdaniem Hołowni należy wsłuchać się w głos nauczycieli i katechetów i zastanowić się czy łączenie na lekcjach religii dzieci w różnym wieku ma sens. "Łączenie klas czwartej z ósmą? To jest pewien kłopot, bo to są zupełnie inne poziomy rozwoju. Czwartą z piątą rozumiem (...). Propedeutyka, sposób podawania tych treści jednak się zmienia" - ocenił.

Zaznaczył, że chodzi o rozmowę o tym, czy tak szerokie łączenie grup jest potrzebne. Dopytywany, czy chce zmienić rozporządzenie, które ma wejść w życie za kilka dni zapewnił, że nie chce nic zmieniać tylko rozmawiać o tym, co zrobić, żeby proces rozdziału Kościoła od państwa postępował. Zdaniem Hołowni rząd "nie boi się biskupów". "Będzie spór, będzie rozmowa, bardzo dobrze; znajdźmy dobre rozwiązanie" - apelował.

