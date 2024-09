Dodatkowa waloryzacja emerytur. Czy seniorzy w końcu się doczekają?

Masz dziecko, które chodzi do żłobka i dostajesz co miesiąc od ZUS „żłobkowe” w wysokości 400 zł? Możesz od października 2024 r. dostać wyższe dofinansowanie, nawet do 1500 zł, z programu „aktywnie w żłobku”. Wystarczy wysłać do ZUS nowy, elektroniczny wniosek. ZUS będzie je przyjmował od 1 października br. Tak obecne „żłobkowe” jak i „aktywnie w żłobku” to świadczenia, o które wnioskują rodzice, ale pieniądze przekazywane są bezpośrednio na konto placówki, do której uczęszcza dziecko, tj. do żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna.