Powrót do nauki zdalnej w związku z coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19?

W Polsce, od lipca 2024 r. odnotowywany jest znaczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19. We wrześniu, do jeszcze większego przyrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przyczynił się powrót uczniów do szkół i przedszkoli. Czy w związku z powyższym – uczniom grozi powrót do nauki zdalnej? W jakich przypadkach – ze względu na sytuację epidemiologiczną – w szkołach może zostać wprowadzona nauka zdalna?

Wystąpienie zagrożenia epidemicznego, to jedna z przyczyn, dla której ustawodawca dopuszcza zawieszenie zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub w innej placówce (w tym m.in. w placówce oświatowo-wychowawczej, placówce kształcenia ustawicznego oraz placówce artystycznej). Zawieszenia zajęć – ze względu na aktualnie panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, jeżeli może ona stanowić zagrożenie dla zdrowia uczniów (lub przedszkolaków) – może dokonać dyrektor szkoły, przedszkola lub innej placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, pod warunkiem uzyskania uprzedniej: REKLAMA zgody organu prowadzącego (którym w przypadku szkoły jest minister, jednostka samorządu terytorialnego bądź inna osoba prawna lub fizyczna) oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawieszenie zajęć dokonywane jest na czas oznaczony i może dotyczyć całej szkoły lub innej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć, albo odpowiednio – określonej grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy lub etapu edukacyjnego. W przypadku przedszkoli natomiast – dopuszczalne jest wyłącznie zawieszenie zajęć obejmujące całą placówkę. W jakich przypadkach – ze względu na sytuację epidemiologiczną – w szkołach może zostać wprowadzona nauka zdalna? Jeżeli – ze względu na zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną – zawieszenie zajęć w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub odpowiednio – innej placówce – dokonywane jest na okres powyżej dwóch dni – wówczas, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, zobowiązani są do zorganizowania dla uczniów (lub odpowiednio – przedszkolaków) zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (czyli tzw. nauki zdalnej). Zajęcia te, muszą zostać zorganizowanie nie później niż trzeciego dnia zawieszenia zajęć. Od organizacji dla uczniów (lub odpowiednio – przedszkolaków) nauki zdalnej, w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni – dyrektor szkoły, przedszkola lub innej placówki może odstąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Na jakich zasadach organizowana jest nauka zdalna? Nauka zdalna organizowana jest z przede wszystkim z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem. Może być jednak również realizowana poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się przez niego ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych zadań, jak i w dowolny inny sposób, o ile umożliwia on kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. Dyrektor szkoły przedszkola lub odpowiednio – innej placówki, zobowiązany jest do organizacji nauki zdalnej z uwzględnieniem: Dalszy ciąg materiału pod wideo równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodniach,

zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć oraz

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. REKLAMA W przypadku, gdy nauka zdalna jest wprowadzana na okres powyżej 30 dni – dyrektor szkoły zobowiązany jest ponadto do zapewnienia uczniom i rodzicom (w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły) – możliwości konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Konsultacje te – również w miarę możliwości – powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością – jeżeli, ze względu na rodzaj tej niepełnosprawności – nie mogą oni realizować zajęć w formie nauki zdalnej w swoim miejscu zamieszkania – dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla takiego ucznia zajęcia na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki: w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

w formie nauki zdalnej, jeżeli możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. Czy w przypadku wprowadzenia przez szkoły nauki zdalnej – rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego? REKLAMA W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko (do którego zaliczyć można również zawieszenie zajęć spowodowane zagrożeniem związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną) – rodzice dziecka, posiadający ubezpieczenie chorobowe (zarówno te obowiązkowe, np. wynikające ze stosunku pracy, jak i dobrowolne, np. wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej) – mogą skorzystać z 60 dni opieki nad dzieckiem, za czas której przysługiwać im będzie zasiłek opiekuńczy, w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy – za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Co bardzo istotne – uprawnienie to nie obejmuje jednak wszystkich dzieci, a wyłącznie te, które nie ukończyły jeszcze 8 roku życia. W powyższych okolicznościach, płatna opieka nie będzie również przysługiwała rodzicowi, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym – zamieszkuje inny członek rodziny (np. babcia lub dziadek), który może zaopiekować się dzieckiem. W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego na powyższych zasadach – rodzic musi złożyć u pracodawcy (płatnika składek ubezpieczeniowych) lub odpowiednio – bezpośrednio w ZUS – wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A z załączonym do niego oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły. Coraz więcej zachorowań na COVID-19 – czy uczniom grozi powrót do nauki zdalnej? Według danych Ministerstwa Zdrowia – w dniu wczorajszym (tj. 12 września 2024 r.), w Polsce, przeprowadzono 3 692 testy w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2, z których 2 045 dało wynik pozytywny. Eksperci ostrzegają jednak, że realna liczba zakażeń może być jeszcze wyższa, gdyż wiele osób nie zgłasza objawów choroby lub nie wykonuje testów. W ostatnich dniach, przychodnie POZ i apteki alarmują również, że brakuje szczepionek i testów na COVID-19. Informację tę potwierdził lek. Tomasz Zieliński z Porozumienia Zielonogórskiego – „Obecnie nie ma możliwości zapisania się na szczepienia przeciw COVID-19 w poradniach POZ i aptekach. Zabrakło dawek nowych szczepionek.” Dyrektorzy szkół natomiast, apelują do uczniów o zachowanie szczególnej higieny – „Staramy się przypominać, że trzeba myć ręce. Jeżeli jesteś chory, to załóż maseczkę, żeby nie zarazić innych” – mówiła Angelika Mróz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie, jak poinformowało TVP3 Kraków. Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 12 września br. przez ww. telewizję – rośnie także liczba małych pacjentów na Oddziale Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala S. Żeromskiego w Krakowie. Jest problem z wolnymi łóżkami i to nie tylko z powodu COVID-u. Lek. Agnieszka Juranek z Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala S. Żeromskiego w Krakowie przekazała, że na oddziale „pojawiały się dzieci z silnymi bólami głowy, gorączką, wymiotami i u bardzo wielu z nich potwierdziliśmy enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, czego aż w takim nasileniu w zeszłych latach nie obserwowaliśmy”. Czy w związku z powyższym, uczniom, w najbliższym czasie, grozi powrót do nauczania zdalnego? Na chwilę obecną, dyrektorzy placówek jeszcze go nie wprowadzają, a rządzący nie zabrali głosu w tej sprawie. Podstawy prawne do wprowadzenia nauki zdalnej ze względu na aktualnie panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, jeżeli zacznie ona stanowić zagrożenie dla zdrowia uczniów, jednak istnieją, dlatego – warto bacznie przyglądać się obrotowi wydarzeń. Zobacz również: 62 dni w roku kalendarzowym – z tylu dni płatnej opieki nad zdrowym dzieckiem, mogą skorzystać rodzice. W jakich okolicznościach, w jaki sposób i na jakich warunkach, rodzic może uzyskać zwolnienie od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem? Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 737)

