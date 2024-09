Pilne! MEN: 2540 zł świadczenia dla dzieci i uczniów. Jaki wniosek i gdzie należy złożyć, aby otrzymać wsparcie?

wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, z którego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej. Wyjazd taki organizuje wójt (lub odpowiednio burmistrz albo prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu i obowiązany jest on do zapewnienia im w ramach wyjazdu:

programu dostosowanego do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów , ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ,

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas wyjazdu,

zakwaterowania w obiektach o stałej infrastrukturze, spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych,

wyżywienia obejmującego co najmniej pięć zbilansowanych posiłków dziennie, w stawce dziennej nie niższej niż 30 zł na jednego ucznia oraz

transportu,