15 tys. zł kary za unikanie opłat. Wyższa stawka za marnowanie żywności

Do 15 tys. zł ma wzrosnąć kara za niewniesienie opłaty za marnowanie żywności. Natomiast sama opłata wzrośnie do 50 groszy za kilogram. Będzie także nowa definicja "marnowania żywności". Tak wynika z złożeń projektu przygotowanego przez ministerstwo rolnictwa.

Ministerstwo rolnictwa walczy z marnowaniem żywności. Karna opłata dla sklepów ma wzrosnąć. W wykazie prac legislacyjnych rządu przekazano informację o pracach nad projektem noweli ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, którego autorem jest właśnie resort rolnictwa. Celem zmian jest m.in. ograniczenie marnowania żywności oraz zwiększenie przekazywania żywności przez sprzedawców do organizacji pozarządowych, które zajmują się jej redystrybucją. Nowe prawo ma usunąć również wątpliwości interpretacyjne. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2024 r.

REKLAMA

Nowe stawki opłat za marnowanie żywności i wyższe kary za niewniesienie opłaty

Nowe przepisy podnoszą opłatę za marnowaną żywność z 0,1 zł/kg na 0,5 zł/kg. Wprowadzone ma być też maksymalne odliczenie od opłaty, tj. sumy kosztów kampanii i kosztów transportu i dystrybucji do maksymalnie 20 proc. opłaty.

Resort rolnictwa proponuje też wyższe kary za niewniesienie opłaty, wniesienie w niepełnej wysokości lub zapłacenie jej nie w terminie. Obecnie jest to od 500 do 10 tys. zł; po zmianie ma być to od 5 tys. do 15 tys. zł. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzony ma być termin, do którego sklepy mają podpisać umowę z organizacją pozarządową (do dnia 31 grudnia na następny rok kalendarzowy). Nowe regulacje mają również wprowadzić kary w przypadku niezrealizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w wysokości 5 tys. zł.

Marnowanie żywności zostanie zdefiniowane na nowo

REKLAMA

Nowelizacja zakłada również doprecyzować definicji "marnowania żywności", tak aby odzwierciedlała ona założenie, że "dopóki żywność nie stanie się odpadem, należy podejmować działania, które mają przeciwdziałać jej zmarnowaniu". "Marnowaniem są nie tylko działania, na skutek których żywność jest marnowana, ale także i zaniechania, które doprowadziły do jej przeterminowania" - wskazano.

Poza tym, sprecyzowana ma zostać też definicja "sprzedawców żywności". Wskazano, że "nowa definicja obejmuje jednostki handlu (także pojedyncze sklepy). Zaproponowany przepis obejmuje wszystkie placówki sieci postanowieniami umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazania żywności, co przyczyni się do większej ilości przekazanej żywności. Usunięto kryterium dotyczące przychodów ze sprzedaży (50 proc.)".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Przypomnijmy, że w 2019 roku uchwalone zostały przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Sklepy powyżej 250 m kw., których połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, mają m.in. obowiązek zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności. Chodzi przede wszystkim o produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na wady ich wyglądu bądź opakowań. Mają one również obowiązek prowadzenia kampanii informacyjno–edukacyjnych wraz z organizacjami pozarządowymi, a także składanie sprawozdać o ilości marnowanej żywności.