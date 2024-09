Od 1 października 2024 roku zapłacimy więcej w aptece. Wzrosną ceny, a kwoty dopłat spadną. Do tego koniec refundacji leku na cukrzycę i odchudzanie.

Od 1 października 2024 roku zapłacimy więcej w aptece. Wzrosną ceny, a kwoty dopłat spadną. To również koniec refundacji leku na cukrzycę i odchudzanie. Znamy nową listę refundacyjną, która podlega aktualizacji co 2 miesiące.

Ostatnia lista refundacyjna w 2024 roku

Od 1 października 2024 roku zacznie obowiązywać nowa lista refundacyjna. Będzie to ostatnia zmiana w tym zakresie w bieżącym roku kalendarzowym. Jakie jest znaczenie tej listy publikowanej w formie obwieszczenia? Do zadań ministra zdrowia należy zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów leczenia dla pacjentów. Podstawowym narzędziem, które służy do realizacji tego celu jest refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. To ona pozwala pacjentom dokonywać w aptekach zakupów po niższych cenach. Jednak refundacji podlegają tylko niektóre preparaty. Ich wykaz jest określany właśnie na publikowanej przez MZ liście refundacyjnej, która jest aktualizowania co dwa miesiące. Pierwszeństwo w zamieszczeniu na niej mają leki, które zapewniają jak najlepsze efekty terapeutyczne przy najniższych kosztach.

Podwyższenie cen, spadek dopłat i koniec refundacji

Jak podało Ministerstwo Zdrowia zmiany, które będą obowiązywały na liście refundacyjnej od 1 października 2024 roku będą korzystne – w obwieszczeniu ujęto bowiem 52 nowe terapie, w tym 12 w zakresie chorób rzadkich i 13 onkologicznych. Na liście zamieszczono również 21 nowych terapii w programach lekowych. Zdaniem resortu, takie działania wpisują się w rosnący trend dostępu do nowych terapii. Z projektu rozporządzenia można wyciągnąć również inne wnioski. Jak podaje rynekzdrowia.pl:

dla 123 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 350 000,00 zł);

dla 12 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,90 zł do 410,00 zł);

zbytu netto (od 0,90 zł do 410,00 zł); dla 410 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł);

pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł); dla 134 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 198,04 zł);

dla 275 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 192,28 zł);

dla 340 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 21,16 zł).

Z dniem 30 września 2024 r. zakończy się również okres refundacji dla leku Trulicity (dulaglutidum) – analogu GLP-1. Jest to lek na cukrzycę, stosowany również na odchudzanie.