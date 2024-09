W Sejmie druk 665. I projekt zmian w: 1) orzeczeniach o niepełnosprawności 16-latków i 2) zaświadczeniach dla zasiłków i świadczeń

Problem dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-ego roku życia. Po osiągnięciu 17. roku życia definitywnie wygasają. Nawet jak 16-latek złożył wniosek o przedłużenie w odpowiednim terminie. Musi wystąpić o nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Czekając na nie traci prawa do ulg i świadczeń. Najczęściej przez kilka miesięcy. W Sejmie pojawiła się koncepcja poprawy sytuacji takich osób. Jest ona jednak nielogiczna, gdyż zakłada przedłużenie ważności orzeczeń, które już wygasły.

Projekt ustawy złożyli posłowie obecnego rządu. Problem jest bardzo trudny. Musimy wydłużyć ważność orzeczenia, które wygasa po osiągnięciu 17 roku życia. Trudno tu mówić o przedłużeniu ważności dokumentu, którego już nie ma. Posłowie proponują właśnie takie rozwiązanie problemu niepełnosprawnych nastolatków - przedłużenie.

REKLAMA

Link do projektu, a poniżej ustawa w PDF do ściągnięcia:

nowelizacja - projekt w PDF

Zacznijmy od algorytmu przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Algorytm pozwala przedłużyć ważność orzeczenia o 6 miesięcy:

"Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności (które trzeba przedłużyć) + 6 miesięcy (data dzienna na koniec miesiąca)"

Data ważności orzeczenia o niepełnosprawności Data przedłużenia ważności 15 października 2024 r. 30 kwietnia 2025 r. 15 listopada 2024 r. 31 maja 2025 r. 15 grudnia 2024 r 30 czerwca 2025 r.

Jak przedłużyć ważność orzeczenia o niepełnosprawności?

Powyższy algorytm ma być stosowany także w stosunku do osób niepełnosprawnych, które miały 16. lat w momencie złożenia wniosku o przedłużenie orzeczenia (bez znaczenia jest osiągnięcie przez nie wieku 17 lat.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Niepełnosprawny 16-latek składa 15 października 2024 r. wniosek o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aktualne kończy swoją ważność za dwa miesiące w dniu 15 grudnia 2024 r. Po nowelizacji orzeczenie zostanie przedłużone do 30 czerwca 2025 r. (choć osoba niepełnosprawna ma w tym momencie już 17-lat).

W druku nr 665 "Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" mamy tak określone przez posłów cele uzasadniające taką sytuację jak w przykładzie:

REKLAMA

1) "Uchylenia regulacji, która umożliwiała zachowanie ważności orzeczenia o niepełnosprawności (w okresie trwania procedury ubiegania się o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) nie dłużej niż do dnia ukończenia przez osobę niepełnosprawną 16 roku życia."

2) "Wniosek osoby z niepełnosprawnością o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności. Wtedy zachowuje ono ważność do czasu gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność."

Nie ma przedłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat

Rząd stworzył system przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Polega na tym, że o 6 miesięcy wydłuża się ważność takiego orzeczenia. W tym czasie instytucje wydające orzeczenia mają czas na wydanie nowego. Dodatkowo osoba niepełnosprawna otrzymuje zaświadczenie, które pozwala - w czasie kiedy ma zostać wydane nowe orzeczenie - przedłużyć swoje prawa do zasiłków i innych świadczeń. Zaświadczenie trafia do MOPS i ten na tej podstawie przedłuża prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Ustawodawca nie zadbał jednak o interesy niepełnosprawnych dzieci. Jeżeli ukończy 16 lat, to w praktyce nie może otrzymać:

1) przedłużenia ważności orzeczenia (musi wystąpić o nowe orzeczenie, a to trwa kilka miesięcy),

2) zaświadczenia o trwającej procedurze przedłużenia ważności orzeczenia (niemożliwe jest otrzymanie tego zaświadczenia skoro nie trwa ta procedura bo orzeczenie wygasło wraz z końcem 16. roku życia).

Skutek? Dzieci tracą na kilka miesięcy świadczenia. W relacji naszej czytelniczki (patrz poniżej) są to zasiłki, możliwość skorzystania z tańszych biletów na komunikację, PKP czy posiadanie kart parkingowych.

Nie można wystąpić z wnioskiem o przedłużenie za wcześnie

Limity czasowe określa poniższa reguła:

REKLAMA

"Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (tj. osoba poniżej 16 roku życia) i występująca (po raz pierwszy) o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jako osoba powyżej 16 roku życia) może wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności."

Oznacza to, że 17-latek tracąc ważność orzeczenia np. w styczniu 2025 r. nie może zabiegając o swoje interesy (jako jeszcze 16-latek) wystąpić o nowe orzeczenia we wrześniu 2024 r. Jest to za wcześnie. Z kolei jak już będzie mógł wystąpić w październiku 2024 r. może się okazać, że odpowiednia komisja nie zdąży wydać nowego orzeczenia. Komplikuje to sytuację niepełnosprawnych nastolatków.

Internauci o przedłużaniu orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci przekraczających 16 lat

Do redakcji Infor.pl wpłynął taki list:

„Dzień dobry, piszę do Państwa odnośnie ustawy z dnia 24 lipca 2024r przedłużającą orzeczenia o niepełnosprawności.

A ustawy wynika że osoby po 16 roku życia zostają na wiele miesięcy -ok 4-5 m-cy, zostają bez ważnych orzeczeń, bez zasiłków, możliwości skorzystania z tańszych biletów na komunikację, PKP czy posiadania kart parkingowych.



Większość Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, odmawia wydawania zaświadczeń przedłużających orzeczenia, mimo że te osoby złożyły dokumentację teraz w sierpniu 2024r.

PZON twierdzą że w ustawie jest zapis że ta ustawa nie jest dla osób które ukończyły 16 rok życia, ponieważ nie stanęły jeszcze na komisję o stopień niepełnosprawności. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie odpowiada na maile ani telefony, od wielu rodziców. Również biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami milczy.

A rodzice tych dzieci, są teraz zaniepokojeni. Może Państwo mogliby nagłośnić tą sprawę ,aby to wyjaśnić. Bo na chwilę obecną dzieci 16+ zostały wykluczone z tej ustawy pod. 1165.

Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

Pozdrawiam serdecznie”

Nasza czytelniczka dodała też poniższe informacje:

"Nikt o tym nie pisze, temat cisza A znam bardzo dużo rodziców takich dzieci, którzy teraz bardzo się denerwują ,bo od października zostaną z niczym. Czas oczekiwania na komisję to ok 4-5mcy. A w ustawie treść brzmi:

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dzieciom w wieku do ukończenia 16 r. życia zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

A te dzieci w czasie pandemii miały przedłużone orzeczenia o niepełnosprawności, i teraz mają po 17lat i ta nowa ustawa ich nie obowiązuje - tak mówią Powiatowe Zespoły Orzekające."

Podstawa prawna przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Ważne Art. 6bb 1. Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność. 2. Orzeczenia o niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Posłowie proponują wykreślenie tego przepisu 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowego zespołu wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.