1000 zł na osuszanie domu, zasiłek 1000 zł na edukację dzieci, pomoc dla rodziców, pracowników, kredytobiorców. Będą zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

Wsparcie dla kredytobiorców

Poszkodowani w powodzi, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.



Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za okres 12 miesięcy.

Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa

Z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi na:

tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 100% kosztów przedsięwzięcia;

remont zamieszkanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 70% lub 100% kosztów przedsięwzięcia;

remont lub przebudowa istniejącego zasobu mieszkaniowego, który jest własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej i został utworzony z udziałem środków Funduszu Dopłat lub w ramach rządowego programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego – w wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia.

Wprowadzenie prawa pierwokupu lokali mieszkalnych na rzecz gminy objętej skutkami powodzi.

Dodatkowe preferencje w procesie przyznawania premii remontowych.

Nowe przepisy wprowadzają też podwyższenie premii remontowej z 25% do 50% lub 60% (w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

Wsparcie dla rodziców i uczniów

Zasiłek losowy (1000 zł) będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów i poniosły szkodę w wyniku powodzi.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie np. żłobka lub nieobecność niani i muszą opiekować się dzieckiem.



Na terenach powodziowych będą zapewnione miejsca edukacji.



Tymczasowo będą zniesione ograniczenia w liczbie uczniów w oddziałach klasowych na terenach powodziowych.

Wsparcie dla pracowników

Pracodawca będzie mógł wydłużyć czas wypłacania wynagrodzenia dla pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w związku z powodzią.



Zwiększona została o 4 dni liczba dni urlopu „na żądanie” w ramach urlopu wypoczynkowego.



Pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym. Może na przykład odebrać urlop w wymiarze 3 godzin w czasie 8-godzinnego dnia pracy. Urlop w tym trybie nie może przekroczyć 5 dni.

Pracownik może wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z powodzią, zwalczać je lub usuwać skutki.

Pracownik składa wniosek na 2 dni przed zmniejszeniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek, chyba że jest to niemożliwe z określonych przyczyn.



Pracodawca nie będzie mógł zatrudniać pracownika zamieszkującego tereny objęte powodzią w godzinach nadliczbowych, ani delegować tego pracownika poza stałe miejsce pracy – bez jego zgody.

Wprowadzone zostanie bardziej elastyczne podejście do organizacji i czasu pracy pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.



Pracownicy z terenów dotkniętych powodzią zostaną zwolnieni z obowiązku przedłużania orzeczeń lekarskich oraz przeprowadzania badań lekarskich (dotyczy to czasu określonego w projekcie ustawy).