Sejm: zmienia 25-28 IX przepisy dla rencistów i o ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Posłowie korygują błędy

Komisja sejmowa wprowadziła istotne poprawki do przepisów o:1) dodatku dopełniającym i 2) przedłużaniu ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych. Zmieni się sposób stosowania zaświadczenia przez osoby niepełnosprawne.

Obie ustawy będą przegłosowane prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu:

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny: Dodatek 2520 zł dopełniający do renty socjalnej

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wprowadził m.in. następujące poprawki do nowelizacji ustawy o rencie socjalnej:

1) Pierwsza wypłata dodatku nastąpiła w maju 2025 r. z wyrównaniem od 1 stycznia.

2) Przyznanie dodatku nie będzie miało wpływu na kwotę świadczenia wspierającego.

3) Do ustalania uprawnienia do czternastej emerytury będzie brana pod uwagę kwota renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym.

Ważne Wypłata dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 4666 zł w 2025 r.

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejm - przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności dla 17-latków

Rząd i Sejm wprowadzili nowe przepisy o wydłużaniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności. Mogę zostać wydłużone o 6 miesięcy (w stosunku do terminu ważności). Kłopoty mają osoby niepełnosprawne, które rozpoczęły 17. albo 18. rok życia

Ważne Pierwotna wersja ustawy Zachowanie ważności orzeczenia jest ograniczone przez wiek osoby z niepełnosprawnością - jest ono możliwe nie dłużej niż do dnia ukończenia przez nią 16. roku życia. To oznacza, że osoby, które skończą 16 lat stracą ważność orzeczeń, a tym samym utracą swoje świadczenia.

Ważne Propozycja nowelizacji Aby naprawić lukę w przepisach, posłowie Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulacja zakłada umożliwienie, niezależnie od wieku osoby z niepełnosprawnością, zachowania w mocy orzeczenia o niepełnosprawności przez analogiczny okres, jaki jest przewidziany w przypadku zachowania ważności orzeczenia. W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że problem dotyczy około 5400 osób.

Przepisy przejściowe - przedłużanie ważności orzeczeń

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłanka Maja Ewa Nowak (Polska 2050 - Trzecia Droga) złożyła wniosek o skrócenie terminu procedowania projektu tak, by przepisy mogły wejść w życie jak najszybciej. W związku z tym, że do 30 września zostało kilka dni, posłanka złożyła też poprawki, które wprowadzają do ustawy przepisy przejściowe. Jak tłumaczyła Nowak, przepisy wejdą w życie z mocą od 30 września.

W czasie dyskusji Joanna Borowiak (PiS) podkreśliła, że wcześniejsza nowelizacja ustawy została uchwalona z "rażącym błędem". Posłanka wskazała, że do obecnie omawianego projektu zgłaszane są jeszcze poprawki. Zdaniem Borowiak to efekt braku komunikacji w rządzie. Przewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan (Lewica) odpowiedziała, że PiS też mógł zgłosić do noweli poprawki naprawiające lukę w przepisach.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt noweli oraz wniosek o jego przyspieszone procedowanie. Drugie czytanie projektu zaplanowano na środę, 25 września.