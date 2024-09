Nowe obowiązku i grzywny. Powstanie rejestr psów i kotów, prowadzony przez ARiMR

Powstanie specjalny rejestr oznakowanych psów i kotów. Będą w nim gromadzone przez ARiMR dane umożliwiające identyfikację oznakowanych psów i kotów oraz ich właścicieli. Za niedopełnienie obowiązków związanych z oznakowaniem i rejestracją będzie groziła kara grzywny.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się niedawno informacja o pracach nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w czwartym kwartale 2024 r. Szykują się nowe obowiązki dla właścicieli czworonogów, a także kary grzywny za ich niedopełnienie.

ARiMR poprowadzi Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów ma być prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Za budowę systemu będzie odpowiadać przede wszystkim minister właściwy ds. informatyzacji, który będzie współpracował z ministrem właściwym ds. rolnictwa. KROPiK będzie systemem publicznym, a jego start ogłoszony zostanie odpowiednim komunikatem.

Jak wyjaśniono: "KROPiK będzie gromadził podstawowe dane umożliwiające identyfikację zarejestrowanego psa lub kota oraz dane identyfikujące właściciela zwierzęcia, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wykorzystywania psów w resorcie obrony narodowej oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku zwierząt przebywających w schroniskach dla zwierząt w KROPiK będą zarejestrowane dane podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt".

Wskazano, że rejestr zapewni nieodpłatny dostęp do danych lekarzom weterynarii, gminom, policji, straży gminnej (miejskiej), prokuraturze, sądom oraz Inspekcji Weterynaryjnej. KROPiK ma być też połączony z mObywatelem, co ma pozwolić na dostęp do rejestru także właścicielom psów i kotów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie m.in. aktualizowanie danych o zwierzęciu z poziomu aplikacji, śledzenie terminów wizyt u weterynarza, przypominanie o obowiązkowych szczepieniach czy zgłoszenie zgubienia lub znalezienia zwierzęcia.

Psa lub kota w KROPiK rejestrować będzie weterynarz

Jak wynika z proponowanych przepisów, psa lub kota rejestrować będzie weterynarz. Właściciel zwierzęcia będzie mógł z kolei samodzielnie zmienić wprowadzony do rejestru adres, miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela, a także datę śmierci psa lub kota lub informację o śmierci zwierzęcia, jeżeli data śmierci nie będzie znana.

"Projektowana ustawa wprowadza identyfikację i rejestrację: obligatoryjnie wszystkich psów urodzonych po dniu wskazanym w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających rejestrację psów i kotów, oraz psów i kotów, w tym urodzonych przed tą datą, jeżeli są wprowadzane do obrotu lub zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt albo w tym schronisku są utrzymywane; fakultatywnie innych psów i kotów na wniosek właściciela, o ile nie będą wprowadzane do obrotu lub nie będą przebywały w schronisku dla zwierząt" - przewiduje projekt ustawy.

Identyfikacja psa lub kota będzie się odbywać przez wszczepienie elektronicznego transpondera

Projektowane przepisy zakładają ponadto, że identyfikację psa lub kota poprzez wszczepienie elektronicznego transpondera przeprowadzi lekarz weterynarii, nie później niż podczas pierwszego obowiązkowego ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a kota nie później niż przed ukończeniem 12. miesiąca życia. "Identyfikacja psa lub kota musi zostać przeprowadzona w każdym przypadku przed wprowadzeniem zwierzęcia do obrotu. Osoba, która przeprowadziła identyfikację, wydaje posiadaczowi psa lub kota zaświadczenie o przeprowadzonej identyfikacji, które zawiera datę przeprowadzenia identyfikacji i numer wszczepionego transpondera. Zaświadczenie to przechowuje się do końca życia zwierzęcia" - wyjaśniono.

Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z oznakowaniem i rejestracją

Nowe przepisy uregulują też kwestie związane z psami używanymi do celów specjalnych np. w MON. W takim przypadku dostęp do danych identyfikacyjnych psów oraz ich właścicieli będzie ograniczony. Zgodnie z projektem kontrolę oznakowania i rejestracji psów oraz kotów będą mogli przeprowadzić policjanci, strażnicy miejscy czy pracownicy Inspekcji Weterynarii. Za niedopełnienie obowiązków związanych z oznakowaniem i rejestracją będzie groziła kara grzywny.