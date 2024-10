NFZ skróci kolejki na rehabilitację. Niestety ograniczając do niej dostęp. Zdaniem resortu obecnie skierowań jest za dużo. Czy o to chodziło pacjentom?

Nowelizacja przepisów: 1780,96 zł renty socjalnej. Do tego 2520 zł dodatku dopełniającego

Osoby pełnoletnie, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o rentę socjalną. Świadczenie to może być przyznane na stałe lub na wskazany okres. Wkrótce do renty socjalnej będzie przysługiwać dodatek dopełniający.