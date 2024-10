500 złotych mandatu za palenie liści i gałęzi na posesji. Nie podoba ci się to? Możesz zapłacić 5000 złotych grzywny. Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami nie pozostawiają złudzeń - przed karą uratują cię PSZOK i kompostownik.

Porządki na posesjach a spalanie odpadów

Jesień to czas intensywnych porządków w ogrodach. W ich efekcie na posesjach powstaje wiele odpadów naturalnych, które przez wiele lat były spalane przez mieszkańców na terenie ich posesji. Czy w 2024 roku wolno tak postępować? Zdecydowanie nie. Obecnie takie postępowanie jest sprzeczne z prawem i grozi niemałymi konsekwencjami finansowymi. Przepisy przewidują, że termiczne przekształcanie odpadów (czyli m.in. spalanie) może być prowadzone jedynie w spalarniach lub współspalarniach odpadów (art. 155 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Co prawda ustawodawca dopuścił możliwość spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jednak tylko w sytuacji, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Tymczasem przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują obecnie samorządy do objęcia system gospodarki odpadami także pozostałości z ogrodów, co oznacza, że nie ma możliwości, aby nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a w konsekwencji, by spalanie ich na posesji było dopuszczalne. Oznacza to, że spalanie odpadów ogrodowych we własnym zakresie – czy to na działce rekreacyjnej, czy w przydomowym ogrodzie, jest zakazane. Co grozi za złamanie tego zakazu? Z art. 191 ustawy o odpadach wynika, ze kto wbrew przepisowi przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny. Spalający odpady ryzykują więc ukaranie mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywną do 5000 zł.

PSZOK i kompostownik pomogą uniknąć 500 złotych mandatu

Co w takim razie zrobić z odpadkami ogrodowymi, wśród których są liście, gałęzie, czy skoszona trawa? Prawidłowym działaniem będzie w tym wypadku dostarczenie odpadów do najbliższego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ich wykaz znajduje się na stronach internetowych gmin. Dodatkowo, większość gmin organizuje cyklicznie zbiory odpadów zielonych, szczególnie w okresach wiosennych i jesiennych, gdy w ogrodach prowadzone są najbardziej intensywne prace. Warto więc dowiedzieć się, czy tego rodzaju zbiórka będzie prowadzona w pobliżu miejsca naszego zamieszkania.

Warto pamiętać również o tym, że zarówno pocięte gałęzie, skoszona trawa, jak i liście mogą być kompostowane. Jeśli więc posiadamy kompostownik, najłatwiej będzie zasilić go pozostałościami po jesiennych porządkach.