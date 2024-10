Komornik będzie mógł zabrać mniej wynagrodzenia. Od stycznia 2025 roku zmiany korzystne dla dłużników. Sprawdź, jakie będą zasady

Komornik będzie mógł zająć mniej wynagrodzenia. Już od stycznia 2025 roku wzrosną bowiem kwoty wolne od potrąceń, a więc na kontach dłużników będzie musiało pozostać więcej pieniędzy, które będą służyły zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb.

Komornik może zająć tylko część wynagrodzenia za pracę

Zasady egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę są ściśle określone w przepisach prawa. Dlaczego? Dlatego, że wynagrodzenie w założeniu jest podstawowym źródłem utrzymania dłużnika i zachodzi potrzeba wyważonego działania komornika, które z jednej strony zapewni mu niezbędne do życia środki, a z drugiej, będzie umożliwiało wierzycielom dochodzenie swoich praw. Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń ustawodawca określił po pierwsze kolejność w jakiej należy dokonywać potrąceń, po drugie procentowe granice, w jakich można ich dokonać, a po trzecie, kwoty wolne od potrąceń, czyli minimum, które musi pozostać dłużnikowi, aby był w stanie zaspokoić swoje niezbędne potrzeby.

Ten ostatni wskaźnik jest określony w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że jego wysokość zmienia się wraz z jego wzrostem. Będzie to miało miejsce również od 1 stycznia 2024 roku, gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia pełnoetatowego pracownika wzrośnie do wysokości 4666 złotych brutto. Co istotne, w 2025 roku, inaczej niż w 2024, będziemy mieli do czynienia tylko z jedną podwyżką.

Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2025 roku się zmieni

Wolna od potrąceń z wynagrodzenia jest kwota:

minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Jak wynika z tego wyliczenia, kwoty wolne od potrąceń nie znajdują zastosowania w przypadku potrąceń świadczeń alimentacyjnych. W tym wypadku, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia środków utrzymania również osobom, na rzecz których zasądzono te świadczenia, potrąceń dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez konieczności wypłaty pracownikowi wskazanego minimum.

W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., gdy minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto, kwota wolna od potrąceń w wysokości tego wynagrodzenia wynosi 3261,53 złotych (75 proc. wynagrodzenia 2446,15 zł, a 90 proc. to 2935,38 zł). W okresie od 1 stycznia 2025 roku kwoty te będą odpowiednio wynosiły 3510,92 zł, 2633,10 zł i 3159,83 zł.

