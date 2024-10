Nowy dodatek do wynagrodzenia: 2 tys. złotych dla określonej grupy pracowników. Ustawa już obowiązuje

Mowa o jednorazowym dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe na terenach dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. Specustawa powodziowa wprowadzająca powyższy dodatek, weszła w życie w minioną sobotę (tj. 5 października br.).

REKLAMA

W dniu 5 października 2024 r. weszła w życie tzw. specustawa powodziowa, tj. ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe na obszarach gmin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. oraz pracowników socjalnych, którzy zostali przeniesieni do wykonywania tych obowiązków.

REKLAMA

Poprawka do specustawy powodziowej, która zakładała wprowadzenie do niej powyższego dodatku, została zgłoszona przez posła Arkadiusza Sikorę na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej, która rozpatrywała projekt ww. ustawy, w dniu 28 września 2024 r. „To symboliczne wsparcie dla osób, które w tych trudnych dniach wykonują tytaniczną pracę na rzecz mieszkańców, którzy ucierpieli w powodzi” – argumentował poseł Arkadiusz Sikora. Według przedstawionych przez niego wyliczeń – na ten cel, z budżetu państwa, ma zostać przeznaczonych około 7 mln zł.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Pracownicy socjalni pełnią szczególną rolę w miejscach dotkniętych powodzią. Ogrom obowiązków, presja czasowa – to wszystko stanowi znaczące obciążenie. Nowe przepisy pozwalają z jednej strony na delegowanie pracowników socjalnych z innych miejsc w kraju, a z drugiej – na przyznanie osobom przeprowadzającym rodzinne wywiady środowiskowe w czasie powodzi (również pracownikom przeniesionym) jednorazowych dodatków w wysokości 2 tys. zł. W ten sposób chcemy docenić ich trud i szczególne zaangażowanie w tym trudnym czasie.”

O jednorazowych dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł, mogą ubiegać się:

pracownicy socjalni zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i którzy przeprowadzają te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin poszkodowanych w wyniku powodzi, tj.: w województwie dolnośląskim: gmin w powiatach kamiennogórskim, karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim, wałbrzyskim, ząbkowickim i wołowskim, gminy Mietków w powiecie wrocławskim, gminy miejskiej Głogów, gminy wiejskiej Głogów, gminy Kotla, gminy Pęcław i gminy Żukowice w powiecie głogowskim, miastach na prawach powiatu Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy oraz mieście i gminie Ścinawa w powiecie lubińskim,

w województwie opolskim: gmin w powiatach głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz gminy Strzeleczki w powiecie krapkowickim,

w województwie śląskim: gminy w powiatach bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim i raciborskim oraz mieście na prawach powiatu Bielsko-Białej oraz

w województwie lubuskim: gminy Dąbie i gminy Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim oraz gminy Bytom Odrzański, gminy miejskiej Nowa Sól, gminy wiejskiej Nowa Sól, gminy Otyń, gminy Siedlisko i gminy Kolsko w powiecie nowosolskim, jak również

pracownicy socjalni przeniesieni do wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1 powyżej.

Dodatek ten, nie będzie wliczany do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna: