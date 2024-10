Składka zdrowotna 2025 - projekt zmian, który ulży przedsiębiorcom tylko w jednej sprawie

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, który ma na celu modyfikację przepisów dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Projekt zakłada wyłączenie przychodów ze sprzedaży środków trwałych z podstawy wymiaru składki, co ma odciążyć przedsiębiorców, którzy obecnie muszą płacić składkę zdrowotną od takich transakcji. Zmiany mają wejść w życie w 2025 roku.

Problem z budżetem państwa i finansami NFZ jest poważny. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przygotowało bardzo ostrożny projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którego celem jest nieznaczna modyfikacja przepisów dotyczących wyliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców. Numer projektu to UD144. Planowany termin przyjęcia zmian przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2024 roku.

REKLAMA

Jaki jest cele projektu zmian w składce zdrowotnej?

REKLAMA

Celem projektu jest wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów i kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Resort zdrowia wskazuje, że potrzeba wprowadzenia tej zmiany wynika ze wzrostu wydatków, jakie przedsiębiorcy ponoszą w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. w wyniku zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

"W zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne - z perspektywy przedsiębiorców dużym problemem jest znaczne obciążenie składką zdrowotną, istotnie wpływające na rentowność prowadzonej pozarolniczej działalności. Przedsiębiorcy podnoszą w szczególności zastrzeżenia w odniesieniu do uwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej przychodów ze sprzedaży środków trwałych" - pisze ustawodawca.

"Konieczność zapłaty składki zdrowotnej od części dochodu wygenerowanego w wyniku sprzedaży środka trwałego poczytywana jest przez przedsiębiorców jako rozwiązanie niesprawiedliwe, niezwiązane z wynikiem podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i mogące skutkować incydentalnym wzrostem dochodu przedsiębiorcy np. gdy zbywana jest nieruchomość, a tym samym wyższą składką zdrowotną. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie zmian zgodnie którymi przedsiębiorcy nie będą dodatkowo obciążani składką zdrowotną płaconą od przychodów (dochodów) osiąganych w przypadku zbycia środków trwałych, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej" - uzasadnia MZ.

Co się zmieni i dla kogo w składce zdrowotnej od 2025 roku?

Projekt zakłada więc zmiany dotyczące likwidacji obowiązku płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych obejmują przepis art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, regulujący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, dochody ze sprzedaży środków trwałych nie będą uwzględniane w wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej:

dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej , o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.),

, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.), dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego, o którym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób, o których mowa w art. 30ca tej ustawy (art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach).

Natomiast dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych projekt przewiduje wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej (art. 81 ust. 2zd pkt 3 w projektowanym brzmieniu ustawy o świadczeniach). W konsekwencji tych zmiany odpłatne zbycie środków trwałych przez przedsiębiorców nie będzie zwiększało podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

Ważne Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że pobór składki od sprzedaży środków trwałych, czyli m.in. nieruchomości, miałby zostać zlikwidowany od 1 stycznia 2025 r.

Dlaczego zaproponowany przez MZ projekt zmian w składce zdrowotnej zawiera tylko zmianę dotyczącą sprzedaży środków trwałych?

REKLAMA

Dlaczego resort zdrowia skierował do Rady Ministrów projekt tej ustawy? "W tej chwili ani nie mamy wspólnego projektu, który by został zaakceptowany przez wszystkie partie koalicyjne, ani szczególnie w kontekście powodzi nie mamy przestrzeni fiskalnej, do tego, by zrobić coś więcej" - wyjaśniała ministra zdrowia Izabela Leszczyna w TVN24. Dlatego zakres proponowanej reformy zasad naliczania składki zdrowotnej zaproponowany przez MZ zawiera tylko zmianę dotyczącą sprzedaży środków trwałych.

"Jako minister zdrowia wcale nie czekam, by zmniejszono składkę zdrowotną. Myślę, że przedsiębiorcy potrafią liczyć pieniądze i rozumieją, że robimy to, co możemy zrobić, a to, co będziemy mogli robić w kolejnych latach, także będziemy robić" - powiedziała Izabela Leszczyna.

Przedsiębiorcy wciąż czekają na zapowiedzianą reformę składki zdrowotnej, a NFZ uratuje budżet państwa

Przypomnijmy, że w kwietniu br. minister zdrowia Izabela Leszczyna razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przedstawili szerszą propozycję reformy składki zdrowotnej. Zakładała ona nie tylko zniesienie naliczania składki od zbywalnych środków trwałych, ale też zmiany w poziomie składki płaconej przez przedsiębiorców.

W budżecie na 2025 r. zarezerwowano 4 mld zł, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. Ochrona zdrowia jest finansowana w zdecydowanej większości z wpływów ze składki zdrowotnej. W projekcie planu NFZ na 2025 r. założono, że wpływy ze składek wyniosą ponad 173,1 mld zł (87,5 proc. ogólnej sumy przychodów).