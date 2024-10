Kto jest zwolniony z opłat i abonamentu RTV w 2024 i 2025? [kryteria: niepełnosprawność, renta, zasiłki, dochód, wiek 75]

Ważne

Przy jakiej emeryturze zwolnienie z abonamentu RTV?

Chodzi o to, że w stosunku do osób: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS mają prawo do zwolnienia z opłaty RTV. Jest jednak kryterium dochodowe. Ponieważ w 2024 roku zwolnienie dotyczy osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 3577,74zł brutto (jest to 50% z kwoty 7155,48 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2023 roku). To kryterium za 2024 r. i na 2025 r. będzie inne i wyższe. Na chwilę obecną poczta polska nie wydała jeszcze komunikatu w tej sprawie. Będziemy to na bieżąco śledzili.