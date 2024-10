MPRiPS: Wyjaśnienia rządu o orzeczeniach dla niepełnosprawnych nastolatków. Dwa stany prawne i faktyczne

Przykład

Wskutek przesunięć covidowych 17-latek dysponował we wrześniu 2024 r. orzeczeniem dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat. We wrześniu 2024 r. rodzic nastolatka (jako opiekun) złożył wniosek o przedłużeniu ważności orzeczenia o niepełnosprawności wydanego dla osoby w wieku do 16 roku życia. WZON twierdzi, że nie możliwości przedłużenia tego orzeczenia. Odmawia również wydania zaświadczenia, o którym mowa w ww. przepisach.