Wigilia 2024 r. nie będzie wolna od pracy. Wigilia zamiast Trzech Króli albo Święto Pracy (1 Maja)? Bez zmian z Wielkim Piątkiem

Ważne

Nasi czytelnicy komentując ten pomysł zwrócili uwagę, że święto Trzech Króli pokrywa się z prawosławnymi obchodami świąt Bożego Narodzenia, które rozpoczynają się 6 stycznia. Przesunięcia w stosunku do Wigilii wynika z kalendarza juliańskiego. W tym dniu obchodzona jest Epifania, która należy do 12 świąt głównych kościoła wschodniego. Oznacza to, że propozycja pracodawców uderza w około 500 000 osób należących do kościoła prawosławnego.