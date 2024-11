Dofinansowanie zimowego wypoczynku dla seniorów. Emeryci i renciści mogą otrzymać nawet 3307 zł

Aktualnie, do lekarza specjalisty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, trzeba czekać nawet 292 dni – jest to termin oczekiwania do endokrynologa i diabetologa dziecięcego, według danych NFZ za drugi kwartał 2023 r. Zmianę takiego stanu rzeczy, może przynieść poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który został złożony do laski marszałkowskiej w dniu 26 listopada br.