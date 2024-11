Komisje sejmowe: Wigilia wolna od pracy dopiero od 2025 roku. Trzy niedziele handlowe przed Wigilią

W dniu 26 listopada 2024 r. połączone sejmowe komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt Lewicy w sprawie ustanowienia 24 grudnia (Wigilia) dniem wolnym od pracy. Komisje opowiedziały się m.in. za poprawką KO, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lutego 2025 r.

Komisje sejmowe za projektem w sprawie wolnej Wigilii, ale od 2025 roku

Za projektem nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy głosowało 33 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 23.



Wcześniej komisje wprowadziły do projektu poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Komisje poparły m.in. zmianę, by nowe rozwiązania weszły w życie od lutego 2025 r.

Trzy niedziele przed Wigilią z handlem

Komisje opowiedziały się również za wprowadzeniem do projektu poprawki KO, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.



Po przegłosowaniu tej poprawki Urszula Rusecka (PiS) zapowiedziała, że w takiej sytuacji posłowie PiS nie poprą projektu ustawy.

Większości głosów komisji nie uzyskała za to poprawka zgłoszona przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru, by od 2026 r. każda pierwsza niedziela miesiąca była handlowa. Poseł zapowiedział, że poprawka zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Przedstawiciele biura legislacyjnego ocenili, że poprawka posła Petru wykracza poza zakres tej ustawy. Urszula Rusecka (PiS) nazwała ją "skandalem".

Strona pracowników podkreśliła, że w tej dyskusji trzeba wziąć pod uwagę głosy osób, które 24 grudnia "będą siedzieć na kasach i w magazynach".



Jakub Niewiadomski z Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy" zwrócił się do posła Polski 2050 Ryszarda Petru. "Jeśli wycofa pan swój upór, to w imieniu mojego związku zawodowego deklaruję, że 23 grudnia dostarczymy panu pod drzwi świąteczne zakupy" - powiedział.



Z kolei przedstawiciele przedsiębiorców opowiedzieli się za status quo - brak dodatkowych niedziel handlowych w grudniu za pozostawienie przepisów o Wigilii w obecnie obowiązującym kształcie.

Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na posiedzeniu komisji wskazała, że resort przygotował wyliczenia kosztów na podstawie wolnego dnia w Święto Trzech Króli. Według danych MRPiPS koszt ten wynosi od 0,3 mld do 1 mld zł.



Szefowa MRPiPS zaznaczyła jednocześnie, że Wigilia to nie jest zwykły dzień pracy, więc oszacowanie skutków ekonomicznych tego rozwiązania jest trudne.



Drugie czytanie projektu w Sejmie zaplanowano na środę.



W projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.(PAP)

