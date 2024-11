Sejm uchwalił: Od 2025 r. Wigilia wolna od pracy. Trzy niedziele handlowe przed Wigilią

W dniu 27 listopada 2024 r. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą od 2025 roku Wigilia (24 grudnia) będzie dniem wolnym od pracy. Ustawa ta przewiduje również, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Teraz ustawą zajmie się Senat. Decyzja Sejmu jest zgodna ze stanowiskiem wypracowanym w dniu 26 listopada 2024 r. przez połączone sejmowe komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny.

Sejm za wolną od pracy Wigilią, ale od 2025 roku

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których teraz zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.



Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek, na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny, do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.



W 2024 roku, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.



Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw głosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12.



Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Większości głosów nie uzyskała także poprawka koła Razem, która przywracała pierwotny kształt projektu, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

REKLAMA

Trzy niedziele przed Wigilią z handlem. Związki zawodowe są przeciw

REKLAMA

W tej samej ustawie znalazł się zapis, że od 2025 roku trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe. Jest to wynik poprawki wprowadzonej przez Koalicję Obywatelską na na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny.



Przedstawiciele związków zawodowych w rozmowie PAP wskazali, że choć pomysł ustanowienia wolnej Wigilii jest oczekiwany, to wątpliwości budzi wprowadzenie do ustawy dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.



Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski ocenił, że trzecia handlowa niedziela w grudniu jest rozwiązaniem kontrowersyjnym.

"Ten pomysł mi się nie podoba. To jest projekt dotyczący wolnej Wigilii - dnia, który jest szczególny dla tysięcy rodzin w Polsce. To jest dzień, który powinien być dla rodzin, dzień spokoju i odpoczynku, oczywiście tam, gdzie nie trzeba pracować. Natomiast nie podoba mi się takie trochę handlowanie tym pomysłem i wrzucanie na ostatnią chwilę rozwiązań, które mają, mówiąc brzydko, dokręcić śrubę pracownikom" - powiedział Ostrowski. Dodał też, że "to w żaden sposób pracownikom handlu nie pomoże".

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz podkreślił, że sam pomysł wprowadzenia wolnej Wigilii jest bardzo potrzebny, szczególnie że wiele zakładów pracy już teraz daje swoim pracownikom wolne w tym dniu.

"Z drugiej strony, jeżeli Wigilia wolna od pracy ma oznaczać pracujące niedziele to absolutnie się z tym nie zgadzamy. Od wielu lat walczyliśmy o to, żeby niedziele były wolne, żeby niedziele były dla rodziny" - powiedział Mickiewicz.

"Jeżeli pracujące niedziele mają być w zamian za wolną Wigilię, to mówimy absolutnie nie. My jesteśmy za tym, żeby Wigilia była wolna, w szczególności dla pracowników handlu, bo jak wiemy okres przedświąteczny jest dla nich wyjątkowo trudny" - zaznaczył.

(PAP) kkr/ agz/