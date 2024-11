Wigilia będzie wolna, ale dopiero w 2025 r., a pracownicy handlu będą musieli „oddać” jeden dzień w zamian

W dniu 27 listopada br., Sejm przegłosował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 777), dotyczący wprowadzenia Wigilii Bożego Narodzenia jako dnia wolnego od pracy. Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do prac w Senacie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wolne Wigilii

W dniu 27 listopada br., Sejm przegłosował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 777), dotyczący wprowadzenia Wigilii Bożego Narodzenia jako dnia wolnego od pracy. W trakcie posiedzenia został również złożony przez wnioskodawcę projektu wniosek o niezwłoczne przejście do trzeciego projektu, bez kierowania go do komisji. Za projektem zagłosowało 403 posłów, przeciw – 10, a od głosu wstrzymało się – 12 i zostanie on teraz skierowany do prac w Senacie.

Wigilia będzie wolna, ale dopiero w 2025 r.

Przegłosowany projekt nowelizacji zakłada, że Wigilia będzie wolna dla wszystkich pracowników (również placówek handlowych, którzy obecnie pracują w tym dniu do godz. 14), ale dopiero w 2025 r. Wynika to ze zmiany wprowadzonej w zakresie daty wejścia w życie ustawy – z „następnego dnia po jej ogłoszeniu” na – dzień 1 lutego 2025 r. Poprawka ta, została zgłoszona do projektu przez Koalicję Obywatelską i spotkała się z uznaniem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a w dniu wczorajszym – większości sejmowej.

Pracownicy handlu będą mieli wolną Wigilię, ale „oddadzą” za to inny dzień pracy

Do pierwotnej wersji projektu ustawy, o której więcej można przeczytać w poniższym artykule:

została również wprowadzona zgłoszona przez Koalicję Obywatelską poprawka, polegająca na zniesieniu zakazu handlu w kolejne trzy niedziele poprzedzające dzień 24 grudnia. W aktualnym stanie prawnym – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – zakaz handlu nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia. Jeżeli finalnie, w tym kształcie, projekt ustawy doczeka się swojego wejścia w życie – w placówkach handlowych, będzie można zrobić zakupy w jeszcze jedną, „dodatkową” niedzielę handlową, poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, która przypadać będzie na trzy tygodnie przed Wigilią. Dla pracowników handlu, oznaczać to będzie jednak dodatkowy dzień pracujący, niejako – w zamian za wolną Wigilię.

Podczas posiedzenia Sejmu, przeciwna wprowadzeniu powyższej zmiany do pierwotnej wersji projektu, która regulacji w zakresie zniesienia zakazu handlu nie przewidywała, była m.in. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która argumentowała swoje stanowisko w następujący sposób: „To projekt bardzo jasny, bardzo prosty i w dodatku popierany przez ¾ Polek i Polaków. To nie jest i nigdy nie był projekt o handlu w niedzielę, niezależnie od tego co, kto o nim sądzi. To nie jest projekt o odbieraniu części pracownikom wolnych niedziel. To jest projekt o oddaniu wszystkim pracującym wolnej Wigilii. (…) Już dziś, zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w Wigilię ma prawo pracować do godz. 14. Wprowadzenie dodatkowej wolnej niedzieli dla pracowników handlu, a głównie pracownic handlu – to jest dokładanie tym pracownikom całego dodatkowego dnia pracy, a nie oddawanie wolnej Wigilii. (…) To nie jest poprawka, która idzie w zgodzie w intencją wnioskodawców, ponieważ nie są to przepisy, które oddają wolną Wigilię.” „Koalicja 15 października złożyła obietnicę – nic co dane, nie będzie odebrane. Szanowni Państwo – Posłanki, Posłowie, dotrzymajmy tej obietnicy – wszyscy.” – podsumowała Ministra.

Przeciwko wprowadzenia dodatkowego dnia pracującego dla pracowników handlu, w postaci trzeciej z kolei niedzieli, poprzedzającej Wigilię Bożego Narodzenia, opowiedziała się również posłanka Katarzyna Ueberhan, która na mównicy sejmowej reprezentowała wnioskodawcę projektu (klub Lewicy) – „Była próba zrobienia z projektu dotyczącego wolnej Wigilii projektu o niedzielach handlowych. Mam nadzieję, że to się jednak nie wydarzy i przegłosujemy projekt w tej wersji, w której została złożona przez klub Lewicy, czyli wprowadzając wolną Wigilię, a nie dodatkową pracującą niedzielę.”

Finalnie, projekt nowelizacji ustanawiającej Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy, został jednak przegłosowany przez Sejm w wersji uwzględniającej poprawkę, zakładającą wprowadzenie w grudniu dodatkowej niedzieli handlowej – tj. niedzieli przypadającej trzy tygodnie przez Wigilią.

Jak informuje PAP – zmianę tę, negatywnie ocenił zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz, który podkreślił, że jeżeli pracujące niedziele mają być w zamian za wolną Wigilię, to jego związek mówi temu rozwiązaniu „absolutnie nie”. Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski ocenił natomiast, że trzecia handlowa niedziela w grudniu jest rozwiązaniem kontrowersyjnym.

