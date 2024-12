Premier D. Tusk: TVN i Polsat będą wpisane do wykazu firm strategicznych już w przyszłym tygodniu. Ale TVN jest własnością spółki prawa holenderskiego

W dniu 11 grudnia 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną wpisane do wykazu firm strategicznych, które podlegają ochronie. "Rosja coraz skuteczniej próbuje ingerować w życie państw europejskich; na wschodzie są zainteresowani przejęciem naszych mediów" - podkreślił premier. Premier Tusk wyjaśnił, że ta decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu.Jest to najprawdopodobniej odpowiedź na pogłoski, że amerykański koncern medialny Warner Bros. Discovery zamierza sprzedać telewizję TVN. Wśród potencjalnych nabywców byli nieoficjalnie wymieniani: czeski koncern PPF oraz holding węgierskiego miliardera Józsefa Vidy, powiązany z Lorincem Meszarosem, [który współpracuje premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Tusk: TVN i Polsat będą w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie

W środę premier Tusk spotkał się w Warszawie z estońskim premierem Kristenem Michalem, który przyjechał do Warszawy po wizycie w Kijowie. Jak podkreślali podczas konferencji prasowej po spotkaniu premierzy, kwestie wsparcia Ukrainy oraz bezpieczeństwa Polski, Estonii i całej Europy były kluczowymi tematami rozmów.



W czasie tego spotkania dyskutowano - jak relacjonował premier Tusk na konferencji prasowej po tym spotkaniu - o kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego i wyborach w Rumunii. Jak ocenił, potwierdziły one "nieustającą gotowość Rosji do atakowania, przy użyciu coraz bardziej wyszukanych narzędzi i operacji". "Coraz skuteczniej próbują ingerować w życie i decyzje polityczne państw europejskich" - ocenił.



W tym kontekście Tusk odniósł się do kwestii bezpieczeństwa przestrzeni medialnej. Stwierdził, że chce potwierdzić "plotki czy pogłoski o tym, że na Wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na pracę mediów w Polsce (...) ta sprawa jest bardzo poważna".



Szef polskiego rządu zapowiedział, że w tej sytuacji stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie "np. przed agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa, przejęciem". Szef rządu wyjaśnił, że jego decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu. Premier podkreślił, że "ta decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście, firm, które podlegają ochronie".

Zaznaczył, że TVN i Polsat to nie będą pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną i nie jest to precedens, ponieważ w innych krajach Europy też są tego typu rozwiązania. "Będziemy podejmowali decyzję w tej kwestii w sposób transparentny, one będą także podlegały zaskarżeniom, wszystko będzie jak najbardziej przejrzyste. Ale nie odpuścimy i nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny (...) w nasze codzienne życie, w naszą gospodarkę, czy procesy wyborcze" - powiedział Tusk.

Wicepremier Gawkowski: TVN i Polsat już w przyszłym tygodniu będą umieszczone w wykazie firm strategicznych

Do zapowiedzi Tuska nawiązał też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Nie będzie w Polsce żadnej tolerancji dla siania dezinformacji.(...) TVN i Polsat już w przyszłym tygodniu będą umieszczone w wykazie firm strategicznych, a kolejne zabezpieczenia dotyczące cyberprzestrzeni i dezinformacji już niebawem" - zapowiedział we wpisie na portalu X.

Czym jest wykaz podmiotów strategicznych podlegających ochronie

Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli, np. resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem tych firm. Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.



Aktualny wykaz takich firm strategicznych (obowiązujący w 2024 roku) jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli - Dz.U. 2023 poz. 2812.



W tym wykazie znajdują się następujące firmy:

ALPETROL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000447884)

„Baltchem” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000131737)

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem-Mesko” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie (numer KRS: 0000096130)

Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108)

Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000021200)

Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450)

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000981831)

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302)

„Oktan Energy & V/L Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (numer KRS: 0000081566)

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000010681)

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860)

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000419430)

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (numer KRS: 0000204527)

Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640)

TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562)

„TK Telekom” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788)

Unimot Terminale Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (numer KRS: 0001048476).

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości: TVN ani nie jest państwowy, ani polski

Decyzja Donalda Tuska ws. TVN nie ma nic wspólnego z ochroną polskich interesów; będzie to de facto bezprawne działanie, które narazi Polskę na odszkodowania - ocenili politycy PiS, komentując zapowiedź szefa rządu ws. umieszczenia TVN i Polsatu w wykazie firm strategicznych.



Do zapowiedzi premiera Tuska odnieśli się już politycy PiS w mediach społecznościowych.



Poseł Sebastian Kaleta przypomniał, że "aby przeciwdziałać takim sytuacjom, tj. kupczeniem polskojęzycznymi mediami bez udziału Polski służyło tzw #LexTVN".

"Przepisów nie udało się zmienić, więc każde działanie rządu blokujące takie transakcje będzie bezprawne i będzie rodziło ryzyko poniesienia przez Skarb Państwa gigantycznych odszkodowań, o utracie zaufania wobec inwestorów nie wspominając. Rząd zapowiada de facto bezprawne działania, w kolejnym obszarze, ponieważ ustawa o ochronie inwestycji nie obejmuje spółek medialnych" - napisał Kaleta na platformie X dołączając fragment ustawy, gdzie wskazano jaki podmioty podlegają ochronie.



"Przypominam, że żaden inwestor nie kupowałby TVN, ale spółkę prawa holenderskiego zarejestrowaną na jakąś skrytkę pocztową, która jest właścicielem TVN" - dodał Kaleta.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał z kolei, że "ruch Tuska ws. TVN-u (Polsat to listek figowy) nie ma nic wspólnego z ochroną polskich interesów". "TVN ani nie jest państwowy, ani polski... Jedyne kryterium jest takie, iż jest to strategiczna tuba propagandowa partyjnego przekazu Tuska. Cel jest jeden: konserwowanie antypolskiej propagandy" - napisał Bochenek.



Poseł PiS, b. szef MAP Jacek Sasin podał na platfomie X, że szef rządu prywatyzował strategiczny majątek Skarbu Państwa, w tym bank Pekao SA, Ciech SA, Polskie Młyny oraz Zakłady Cukrowe. "Przez lata intensywnie wyprzedawał zasoby – od ciężkiego przemysłu po sektor spożywczy. Dziś, z pobudek propagandowych, siłowo ingeruje w prywatną własność mediów, takich jak TVN czy Polsat. Carat Tuski" - czytamy we wpisie Sasina.

Dr Krzysztof Grzegorzewski: polski rząd zamierza chronić grupę TVN przed przejęciem przez Węgrów

W rozmowie z PAP dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ocenił, że "wygląda na to, że polski rząd zamierza chronić grupę TVN przed przejęciem przez węgierską telewizję TV 2, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem - wpisanie TVN i Polsatu na listę firm strategicznych oznacza przygotowywanie gruntu pod takie działania".



"Jak sądzę, władze RP podejrzewają, że kapitał TV 2 jest powiązany z kapitałem rosyjskim. Dodatkowo reaktywowana Komisja ds. wpływów rosyjskich koncentruje się na poszukiwaniu takich powiązań wśród polityków PiS - wiadomo zaś, że sprzedanie TVN Węgrom umożliwiłoby przejęcie tej telewizji przez ludzi związanych z PiS" - powiedział. Przypomniał, że "politycy PiS się z tym nie kryli: zarówno Daniel Obajtek, który powiedział dziennikarzowi stacji, że +wkrótce będzie tam wchodził jak do siebie+, jak i Marek Suski, który w związku ze sprawą Lex TVN powiedział: +będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji+".



Medioznawca zwrócił uwagę, że "w normalnej sytuacji geopolitycznej pojawiłyby się duże wątpliwości, czy takie działanie ze strony rządu - zwłaszcza w odniesieniu do własności prywatnej - jest w ogóle zasadne (wolność gospodarcza, wolność słowa)". "Potrzebujemy też rzetelnej oceny prawnej, czy na taką listę można wpisać firmy będące w całości lub w części w rękach obcego kapitału - choć tutaj jest to kapitał kraju sojuszniczego i objęty umową o wzajemnej współpracy gospodarczej, zawartą jeszcze na początku lat 90. XX w." - zaznaczył.



Dr Grzegorzewski podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ wciąż trwa wojna w Ukrainie. "Władze zapewne będą uzasadniały swoje decyzje ochroną przed wpływem rosyjskiej bądź użytecznej Rosji propagandy, o które posądza się obecnie propagandę prawicową związaną z PiS (w moim przekonaniu słusznie - dowodem choćby niesławny wywiad Jacka i Michała Karnowskich z rosyjskim ambasadorem i nieustanne ataki tego środowiska wymierzone w wartości i wspólnotę świata zachodniego)" - powiedział.(PAP)

