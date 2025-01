Dla policjanta średnio 200-300 tys. zł - czyli odprawa mieszkaniowa jak w wojsku? MSWiA: nie będzie podwyżki 15 proc. dla służb mundurowych

Związki zawodowe służb mundurowych pod koniec 2024 r. zdecydowały o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Domagają się m.in. 15-proc. podwyżek i świadczenia mieszkaniowego na wzór tego w Siłach Zbrojnych RP. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zapewnił, że resort chce rozmawiać o postulatach, ale przyjęto już zapisy o 5-proc. podwyżce.

Związki służb mundurowych chcą 15-proc. podwyżek i świadczenia mieszkaniowego jak w Siłach Zbrojnych RP

W grudniu 2024 r. kilka związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA ogłosiło akcję protestacyjną albo gotowość do jej rozpoczęcia. Powodem jest brak spełnienia postulatów zgłoszonych przez centrale związków działających przy ministrze spraw wewnętrznych.

Ważne We wspólnym wystąpieniu związki funkcjonujące w służbach MSWiA domagają się m.in. wzrostu uposażeń o 15 proc. od stycznia 2025 r., wdrożenia świadczenia mieszkaniowego na wzór tych w Siłach Zbrojnych RP oraz wprowadzenia do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz zwrócił uwagę, że służby mundurowe nie mogą strajkować czy prowadzić akcji strajkowej, jak np. przedsiębiorstwa czy inne grupy zawodowe. "Możemy prowadzić różne formy akcji protestacyjnych. Robiliśmy to wiele razy, będziemy robić to i teraz. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz z perspektywy Straży Pożarnej. Nie wyobrażamy sobie tego, żeby jakiekolwiek nasze działania protestacyjne mogły wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli i na te obowiązki, które my jako strażacy wykonujemy. Zawsze te obowiązki wykonywaliśmy sumiennie i będziemy je wykonywać" – zapewnił.



Przewodniczący Mickiewicz przekazał PAP, że ustalane są działania w ramach akcji protestacyjnej i zostaną przedstawione przed świętami Bożego Narodzenia. Jednocześnie zaznaczył, że działania nie będą konieczne, jeśli do tego czasu rozmowy z resortem przyniosą pozytywne efekty.



Przypomniał, że w dokumencie podpisanym przez wszystkich przewodniczących central związków, działających przy MSWiA, zawarto szereg uwag dotyczących propozycji ministerialnych. "Na to pismo też nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi" – dodał.



Mickiewicz przekazał, że choć każda centrala związkowa autonomicznie podejmuje decyzję co do działań protestacyjnych, to wstępne rozmowy zakładają próbę ich skoordynowania. "Większość rzeczy, które artykułujemy w piśmie skierowanym do szefa MSWiA, to kwestie dotyczące wszystkich służb podległych resortowi. Mamy tutaj wspólny interes i postaramy się podejmować wspólne działania, żeby nasze postulaty zostały spełnione" - przekazał.



"Od ostatniego, listopadowego spotkania nie otrzymaliśmy jeszcze aktów prawnych, które miałyby wprowadzać te rozwiązania, które ministerstwo zaproponowało. A w pewnych zakresach umawialiśmy się na wprowadzenie ich od 2025 r. (...) Szanse, że rozwiązania, na które się umawialiśmy zaczną obowiązywać od 2025 r. są raczej mizerne" – podkreślił. Poinformował, że zapowiadane na grudzień spotkanie z resortem jeszcze się nie odbyło.



"Spodziewaliśmy się i tak nas zapewniano, że na początku grudnia dostaniemy konkretne projekty aktów prawnych dotyczących szczegółowych rozwiązań, na przykład kwestii mieszkaniowych. Niestety do tej chwili takich aktów prawnych nie dostaliśmy, nie ma jakiejkolwiek informacji na temat kolejnego spotkania z MSWiA. Stąd nasz niepokój" – zaznaczył. Dodał, że zaniepokojeni są również związkowcy z policyjnej "Solidarności".



Jak mówił, związki zawodowe zawsze będą walczyć o wynagrodzenia i uposażenia, ale w tym przypadku ważną kwestią są systemowe problemy. Wśród nich wymienił: utrzymanie struktury komend powiatowych i miejskich straży, komend policji, problemy z kadrą, problemy szkoleniowe. "Oczekujemy tych 15-proc. podwyżek. Jesteśmy gotowi do dyskusji, jesteśmy gotowi do negocjacji. Jeżeli ministerstwo będzie w stanie zaproponować nam takie rozwiązania, na które zgodzimy się my i nasze struktury, to możemy rozmawiać" – ocenił.



Mickiewicz zauważył, że jeżeli prognozowana inflacja wynosi powyżej 5 proc., a podwyżki dla sfery budżetowej mają być 5-proc., to faktycznie nie ma wzrostu płac. "Jeżeli dostajemy waloryzację w wysokości połowy inflacji, to dostajemy obniżkę wynagrodzeń, a nie podwyżkę" – dodał.

NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej: program mieszkaniowy, wyższe diety i zmiana przepisów emerytalnych

Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który ogłosił gotowość do akcji protestacyjnej, podkreślił, że związkowcy oczekują od ministra spraw wewnętrznych i administracji "zdecydowanych działań, które polepszą sytuację funkcjonariuszy Straży Granicznej, a nie ciągłego analizowania sytuacji". "Funkcjonariusze są już tą sytuacją zmęczeni i może mieć to negatywny wpływ na pełnienie służby" – zaznaczył.



"Oczekujemy od ministra wdrożenia programu mieszkaniowego wraz z odprawą, na takich samych zasadach jak obowiązuje to w MON. Domagamy się też wprowadzenia wyższych diet dla funkcjonariuszy kierowanych do pełnienia służby na granicy z Białorusią" – wyjaśnił Kolasa.



Jak dodał, związek chce również zmiany przepisów w zakresie naliczania emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po 31 grudnia 2012 r. "To są priorytetowe kwestie" – stwierdził. "Nie możemy zapominać o tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej od wielu lat są ponadprzeciętnie obciążeni. Z tego powodu 15-proc. podwyżki w 2025 roku są wręcz wymagane" – podkreślił.\

MSWiA: na pewno nie będzie 15-proc. podwyżek dla służb

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański w rozmowie z PAP podkreślił, że resort chce rozmawiać na temat rozwiązań, które powinny mieć miejsce w polskich służbach mundurowych, w tym głównie w policji. "Chcemy spotkać się ponownie w przyszłym tygodniu, zaproponować kolejne propozycje rozwiązań" - stwierdził.



Dodał, że niektóre rzeczy są poza kompetencjami resortu. "Wiemy, jaki jest budżet. Przyjęto zapisy mówiące o 5-proc. podwyżce dla sfery budżetowej" – zaznaczył, dodając, że z tego powodu "postulat 15-proc. podwyżek oraz powiązania wydatków na policję czy też całą sferę MSWiA z budżetem państwa jest ciężki do zrealizowania".



Przypomniał, że resort zaproponował m.in. dodatki mieszkaniowe, których domagają się związkowcy oraz przyjęcie Karty rodziny funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

"Nie skończyliśmy negocjacji, natomiast ze strony związków nastąpiły decyzje, które albo chcą nas przymusić albo są decyzjami, które sięgają daleko. Dopóki piłka jest w grze można rozmawiać, ale jeżeli ktoś stawia kogoś pod ścianą – jest to trudne" – zaznaczył.



W podobnym tonie wypowiadał się na początku tygodnia szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Zaznaczył, że na pewno nie będzie 15-proc. podwyżek dla służb. Natomiast, jak tłumaczył, resort pracuje nad kwestiami mieszkaniowymi, które dla funkcjonariuszy są jednym z priorytetów.

Co proponuje MSWiA?

Główne propozycje MSWiA przekazane do konsultacji ze stroną związkową zakładają m.in. przyjęcie w Straży Granicznej, na wzór pragmatyki obowiązującej w Policji i Państwowej Straży Pożarnej, że wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat.

Ponadto chodzi o:

- wdrożenie świadczenia mieszkaniowego dla wszystkich funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji na wzór rozwiązań przyjętych w Siłach Zbrojnych RP,

- przyjęcia ustawy o Karcie rodziny funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji,

- wprowadzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dla funkcjonariuszy MSWiA i ich rodzin w podmiotach leczniczych MSWiA.

Protest NSZZ Policjantów

W dniu 6 grudnia 2024 r. również Zarząd Główny NSZZ Policjantów ogłosił ogólnokrajową akcję protestacyjną. "Protest będzie trwał do momentu, aż władze wykażą wolę do poważnych negocjacji i podjęcia realnych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów. To MSWiA ponosi pełną odpowiedzialność za to, że sytuacja doprowadziła do eskalacji napięcia i zmusiła nas do podjęcia tej decyzji" - zaznaczyli w oświadczeniu.

Policjanci chcą mieć odprawy mieszkaniowe jak w wojsku

Policjanci chcą mieć odprawy mieszkaniowe takie jak są w wojsku, rozmawiają o tym z MSWiA. Średnia wysokość odprawy mieszkaniowej wypłaconej w 2023 r. żołnierzom przez Agencję Mienia Wojskowego wyniosła ok. 240 tys. zł.



Z danych przekazanych PAP przez Agencję Mienia Wojskowego wynika, że w 2023 r. wypłaciła żołnierzom 4176 odpraw mieszkaniowych. Średnia wysokość odprawy, uzależnionej m.in. od lat służby, wyniosła ponad 238 tys. zł, a maksymalna to ponad 733 tys. zł i została wypłacona jednemu żołnierzowi.



"W naszej formacji nie mamy takiego rozwiązania. Możemy otrzymać jedynie dotację na wykup mieszkania. Wynosi ona ok 3,7 tys. zł na osobę. Policjantom przysługuje również dodatek na remont mieszkania w wysokości ok. 200 zł. To pokazuje, że wojsko jest lata świetlne przed nami" - zwrócił uwagę Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.



Jak zauważył, największa liczba nieobsadzonych policyjnych stanowisk jest w dużych miastach np. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach.



"Tam głównym powodem dużej liczby wakatów jest właśnie brak perspektyw mieszkaniowych. Nikt nie jest przecież w stanie za 6 tys. zł wynająć mieszkania, utrzymać rodzinę i jeszcze normalnie funkcjonować" - powiedział.



Dodał, że potrzebne są szybkie rozwiązania. "Walczymy o wdrożenie świadczenia mieszkaniowego od stycznia 2025 r. w pełnej wysokości" - powiedział. Jak mówił, dodatek taki byłby uzależniony od ceny za metr kwadratowy w danym regionie.



Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w kwaterze, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.

Do odprawy mieszkaniowej uprawnieni są również małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające wspólnie zamieszkałe w dniu śmierci z żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.



Odprawę mogą otrzymać również żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Są też różnice w dopłatach do wypoczynku

Policjant zwrócił uwagę na różnice w wysokości dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy policji i gratyfikacji finansowej za urlop dla żołnierzy. W przypadku tych pierwszych dopłata na osobę to 551 zł. Gratyfikacja za urlop dla żołnierza to 2100 zł na osobę w rodzinie.

"W naszym przypadku to są żadne pieniądze. Dziś, patrząc na rynek pracy, kiedy metr kwadratowy w Warszawie kosztuje 18 tys. zł, za dotację mieszkaniową policjant nie może kupić nawet jednego metra mieszkania" - podkreślił.

