Unia daje zerowy VAT na żywność. Rząd Donalda Tuska zwleka

Unijne przepisy dają możliwość wprowadzenie na stałe zerowej stawki VAT na żywność. Ekspert podatkowy, Tomasza Michalika, wskazuje, że polski rząd ma swobodę w wyborze kategorii towarów, które mogą zostać objęte taką stawką, a tym samym mógłby zdecydować o stałym obniżeniu VAT na żywność, a nie jedynie czasowym, jak to miało miejsce w ramach tarcz antyinflacyjnych.

Zerowy VAT na żywność nie został przedłużony przez rząd Donalda Tuska. Jednak unijne przepisy pozwalają na stosowanie takiego rozwiązania. W tej sprawie interweniują posłowie, dopytując, co rząd zamierza zrobić, czy rozważa wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w sposób stały, wykorzystując przepisy znowelizowanej dyrektywy VAT. Odpowiedź rządowa jest, ale wynika z niej, że na obniżenie stawki VAT na żywność na razie nie mamy co liczyć.

Unijne regulacje umożliwiają wprowadzenie na stałe zerowej stawki VAT na żywność

"W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi oraz opiniami ekspertów na temat możliwości wprowadzenia w Polsce zerowej stawki VAT na żywność, zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska rządu w tej sprawie oraz wyjaśnienie, czy planowane są działania w tym kierunku. Zgodnie z nowelizacją dyrektywy VAT, przyjętą w kwietniu 2022 roku, państwa członkowskie Unii Europejskiej zyskały uprawnienia do stosowania zerowej stawki VAT na wybrane grupy towarów zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. Wśród tych towarów znajduje się również żywność, co mogłoby przynieść ulgę finansową dla polskich rodzin, szczególnie w czasach rosnących kosztów życia" - piszą posłowie Dariusz Matecki, Michał Woś, Dariusz Stefaniuk, Łukasz Kmita, Anna Gembicka, Przemysław Drabek, Michał Cieślak, Waldemar Andzel w interpelacji poselskiej.

Posłowie wskazują, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez eksperta podatkowego, Tomasza Michalika, przepisy unijne umożliwiają wprowadzenie na stałe zerowej stawki VAT na żywność. Podkreśla on, że polski rząd ma swobodę w wyborze kategorii towarów, które mogą zostać objęte taką stawką, a tym samym mógłby zdecydować o stałym obniżeniu VAT na żywność, a nie jedynie czasowym, jak to miało miejsce w ramach tarcz antyinflacyjnych.

Kiedy rząd Donalda Tuska wprowadzi zerową stawkę VAT na żywność w sposób stały?

W związku z powyższym, posłowie skierowanie do premiera Donalda Tuska następujące pytania:

Czy rząd rozważa wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w sposób stały, wykorzystując przepisy znowelizowanej dyrektywy VAT? Czy Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizy dotyczące wpływu zerowej stawki VAT na budżet państwa oraz gospodarkę Jakie inne kategorie towarów i usług, które zaspokajają podstawowe potrzeby konsumentów, są rozważane do objęcia zerową stawką VAT w ramach możliwości przewidzianych przez prawo unijne?

Posłowie przekonują, że obniżenie stawek VAT na podstawowe artykuły, takie jak żywność, mogłoby w znaczący sposób wesprzeć polskie rodziny i zmniejszyć obciążenie finansowe, które coraz mocniej odczuwają w związku z rosnącą inflacją. Dlatego proszą o przedstawienie planów rządu w tej kwestii oraz informację o potencjalnych terminach wdrożenia takich rozwiązań.

Zerowy VAT na żywność nie został przedłużony przez rząd Donalda Tuska

"Od 1 lutego 2022 r., w związku z ówczesną sytuacją gospodarczą, na którą negatywny wpływ miały konsekwencje wojny w Ukrainie i będące jej skutkiem gwałtowny wzrost cen energii i surowców energetycznych w całej Unii Europejskiej oraz rosnącą inflacją, wprowadzono w ramach pakietu antyinflacyjnego czasowe obniżenie stawki VAT do wysokości 0% na podstawowe produkty żywnościowe wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, inne niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Obniżona stawka 0% na ww. towary, która już z założenia miała charakter czasowy, obowiązywała do 31 marca 2024 r." - pisze w odpowiedzi na interpelację Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podkreśla się, że w związku z prowadzonymi na bieżąco analizami odczytów inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściowo stawką VAT w wysokości 0%, podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. czasowego obniżenia stawki VAT na te towary. Od 1 kwietnia 2024 r. podstawowe produkty spożywcze, tj. wymienione w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 5% (tak jak przed 1 lutego 2022 r.).

Rząd ma problem z budżetem, a więc nie planuje obniżenia do wysokości 0% stawki VAT na żywność

Rząd tłumaczy, że "kwestie związane z wysokością opodatkowania poszczególnych towarów i usług są badane w ramach analiz dotyczących m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. W szczególności ta ostatnia kwestia ma istotne znaczenie, wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej, która realnie przekłada się na stan budżetu państwa i możliwości finansowania kluczowych obszarów działania państwa – wskazać tu można chociażby konieczność zapewnienia samorządom dodatkowego wsparcia finansowego.

Decyzje co do generalnej rezygnacji z części wpływów podatkowych (w szczególności w zakresie podatku VAT, który jest podstawowym źródłem wpływów budżetu państwa), powinny być zatem podejmowane z wielką ostrożnością i przy właściwym rozpoznaniu możliwości i potrzeb, tak, by nie ograniczały możliwości dotarcia finansowania tam, gdzie jest to najbardziej

potrzebne.

W kontekście potencjalnych skutków finansowych dla budżetu państwa należy również mieć na uwadze okoliczność objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Mając powyższe na względzie, w danym momencie nie są planowane prace dotyczące obniżenia do wysokości 0% stawki VAT dla podstawowych produktów spożywczych, ani innych towarów i usług zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów".