Sejm na żywo: 24 stycznia 2025 r. Komisja śledcza ds. Pegasusa [Transmisja online]

Komisja śledcza ds. Pegasusa przesłuchuje prezesa NIK Mariana Banasia oraz dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Tomasza Sordyla.

Przesłuchanie Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Tomasza Sordyla, dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Były szef CBA Andrzej Stróżny nie stawił się w poniedziałek na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa; komisja wystąpi do sądu o ukaranie go za niestawiennictwo. Zdaniem wiceszefa komisji Marcina Bosackiego (KO), komisja nie może prawidłowo spełnić swojej funkcji bez uzyskania wiedzy od Stróżnego.

Były wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek nie stawił się na poniedziałkowym posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. Jak powiedział przed posiedzeniem w Studiu PAP wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica), do godz. 9 komisja nie otrzymała usprawiedliwienia jego nieobecności.

