Świadczenie wspierające: od 2025 r. niższy limit punktów - więcej osób skorzysta. Kwoty minimalne i maksymalne do 28 lutego

Już obecnie osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Świadczenie to jest przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb życiowych. Dla osób z najwyższą punktacją wsparcie przysługuje już od 1 stycznia 2024 r. Natomiast - jak informuje ZUS - od 2025 roku osoby z niższym limitem punktów (od 78 do 86 punktów) mają prawo do świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające: harmonogram 2024 r., 2025 r., 2026 r. [limity punktów]

Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego, świadczenie wspierające wprowadzane jest w trzech etapach. Harmonogram wypłat uzależniony został od liczby punktów przyznawanych w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.



Osoby, które uzyskały od 87 do 100 pkt - mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 roku.

Z kolei osoby z wynikiem od 78 do 86 pkt, mają możliwość starać się o środki od 2025 roku.

Natomiast osoby, które otrzymały od 70 do 77 pkt, mogą składać wnioski o wsparcie od 2026 roku.

Ważne Harmonogram ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z organu gminy w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później. Takie osoby mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., pod warunkiem, że w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Minimalne i maksymalne kwoty świadczenia wspierającego do 28 lutego 2025 r.

Kwota świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej.

Maksymalną kwotę świadczenia, czyli 220 proc. renty socjalnej – aktualnie 3919 zł otrzymają osoby, którym WZON w decyzji określił potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów.



Minimalną kwotę świadczenia tj. 40 proc. renty socjalnej, aktualnie 713 zł otrzymają osoby, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów. Wraz z marcową waloryzacją wysokość świadczenia wspierającego zostanie podwyższona z urzędu, bez konieczności składania wniosków.



Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi:

220 proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 95 do 100 punktów,

180 proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 90 do 94 punktów,

120 proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 85 do 89 punktów,

80 proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 80 do 84 punktów,

60proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 75 do 79 punktów,

40 proc. renty socjalnej, gdy poziom potrzeby wsparcia wynosi od 70 do 74 punktów.

poziom potrzeby wsparcia- punktacja wysokość procentowa renty socjalnej kwota od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r. 70-74 40% renty socjalnej 713,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 1 069,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 425,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 2 138,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 3 206,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 3 919,00 zł

Wniosek o świadczenie wspierające - jak i kiedy trzeba złożyć

W celu uzyskania świadczenia wspierającego, trzeba rozpocząć starania od złożenia wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w celu uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie wsparcia można złożyć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON-u. Termin ten mija po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, o ile nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, WZON po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania



Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON-u potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. W takim przypadku Zakład przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia, w którym WZON ustalił uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia lub od daty wskazanej przez wnioskodawcę. - Jeśli ten termin już minął, a świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2025 r., warto złożenie wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu lub najpóźniej do końca stycznia. W przeciwnym razie, jeśli uprawniony złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń, a ZUS wypłaci świadczenie od początku miesiąca, w którym wniosek został złożony – wyjaśnia rzeczniczka.

Ważne Wniosek do ZUS-u tylko przez Internet



Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych/e-ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą same składać wniosku. W ich imieniu taki dokument może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny).