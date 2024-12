Luka w przepisach o zakazie wyrzucania odzieży do śmieci. Tylko raz w miesiącu. Dwa razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu

Luka w przepisach polega na tym, że jest możliwa sytuacja, kiedy będziesz mógł oddać starą odzież (jako odpad) tylko raz w miesiącu. To nie jest żart. Prawo dopuszcza taką możliwość. I są w Polsce miejscowości, które umożliwiając swoim mieszkańcom oddanie odpadów do PSZOK (w tym także odzieży raz w miesiącu).

Od 1 stycznia 2025 r. nie wolno wyrzucać do śmieci odzieży. Trzeba ją zawieźć do PSZOK. Gminy mogą umieszczać mobilne kontenery do jej odbioru, ale to jest forma fakultatywna. Przepisy jako zasadę przewidują "odzież do PSZOK".

Zakaz dotyczy:

odzieży, obrusów, firan, zasłon, kocy, narzut, prześcieradeł, czystych szmat i czyściwa.

Luka w przepisach o zakazie wyrzucania odzieży do śmieci. PSZOK (gmina Borowie) otwarty raz w miesiącu

Przepisy nie wprowadzają minimalnego okresu czasu, w którym powinny być otwarte PSZOK tak, aby mieszkaniec gminy mógł zawieźć odpady do PSZOK. Wydaje się - na logikę - że to powinno być możliwe każdego roboczego dnia. Po co więc to regulować? Bo gminy potrafią otworzyć PSZOK …… jeden dzień w miesiącu. JEDEN!

Przykładem jest PSZOK w Borowie. JEST CZYNNY RAZ W MIESIĄCU. Nie ma podanej daty (np. każdego 10-ego), ale jest to każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formuła wyznaczenia daty (pierwszy wtorek miesiąca) - jakby nie było - aktywności gminnej instytucji, była dawniej stosowana do ….. lokalnych targowisk (często określa się je słowem "targ). Np. w każdą środę w mojej rodzinnej miejscowości przyjeżdżali rolnicy z mlekiem, masłem, śmietaną, miodami, kaszami, zbożami. Wszyscy wiedzieli, że "środa", a nie np, 10 IV. Teraz w ten sposób określa się termin otwarcia PSZOK w niektórych gminach.

Luka w przepisach o zakazie wyrzucania odzieży do śmieci. PSZOK w Halinowie otwarty dwa razy w tygodniu

PSZOK ten jest czynny jest w piątki oraz w soboty w godzinach 10.00 - 18.00

PSZOK to punkt dozorowany, prowadzony przez Urząd Miejski w Halinowie we współpracy z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Halinów w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Luka w przepisach o zakazie wyrzucania odzieży do śmieci. PSZOK otwarty trzy razy w tygodniu gmina Potęgowo (Chlewnica)

Godziny otwarcia PSZOK w Chlewnicy: wtorek, czwartek 17:00 – 20:00 oraz sobota 8:00 – 14:00.

Od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać przepis nakładający konieczność oddzielnego zbierania i segregowania nowej frakcji odpadów – tekstyliów. To wymóg unijny mający na celu zwiększenie recyklingu tego typu śmieci.

Zużyte lub niepotrzebne ubrania, tekstylia domowe, takie jak buty, koce, pościel, zasłony, obrusy, dywany itd. muszą być segregowane jako oddzielne odpady.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo już od kilku lat wymaga, aby odpady tekstylne i odzieżowe trafiały do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chlewnicy.

W 2023 r. do PSZOK w Chlewnicy trafiło 5,32 tony tekstyliów, co oznacza średnio około 1 kg na osobę rocznie. Pomimo obowiązku segregacji, odpady te często trafiają do pojemników na odpady zmieszane. Mogłyby jednak zostać ponownie wykorzystane i posłużyć dłużej.

Podstawa prawna - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 [Zakaz wyrzucania tkanin do kosza]

Nowe obowiązki dotyczące odzieży wynikają z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Link do aktu prawnego).

Przykładowe zasady wprowadzone przez dyrektywę:

Zasada 1 "odpady komunalne" oznaczają:

odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble; odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych.

Zasada 2 Państwa członkowskie ustanowią selektywną zbiórkę przynajmniej papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, a od dnia 1 stycznia 2025 r. tekstyliów.