Magdeburg podał liczbę ofiar ataku na jarmarku bożonarodzeniowym. Mniej zabitych, więcej rannych

Do zamachu doszło kilka minut po godzinie 19. Napastnik wjechał w tłum ludzi, którzy przyszli na jarmark bożonarodzeniowy. Według lokalnej policji funkcjonariuszom udało się zatrzymać napastnika. Na miejsce tragedii udał się premier rządu Saksonii-Anhalt, Reiner Haseloff. W nocy były sprzeczne informacje o liczbie zabitych - od 2 do 11. Po weryfikacji nocnych informacji są już dostępne informacje bliższe rzeczywistości.

Niemcy/ Miasto Magdeburg: dwie osoby nie żyją, 15 ciężko rannych po ataku na jarmark bożonarodzeniowy

Władze miasta Magdeburg opublikowały na swojej stronie internetowej dane dotyczące ofiar ataku, do którego doszło w piątek wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowym. Według informacji potwierdzonych dotychczas przez służby ratownicze, są dwie ofiary śmiertelne; 15 osób jest ciężko rannych.

37 osób odniosło umiarkowane obrażenia, a 16 osób lekkie. Do akcji ratowniczej zaangażowano łącznie 100 strażaków i 50 ratowników - cytuje portal tygodnika "Spiegel".

Jak poinformował premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff, ofiary śmiertelne to dorosły i małe dziecko.

Policja w Magdeburgu wezwała do zgłaszania informacji, zdjęć i filmów dotyczących ataku - poinformował "Spiegel".

W piątek wieczorem samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Władze zakładają, że był to zamach. Podejrzany sprawca został zatrzymany.(PAP)

Poniżej wcześniejsze depesze PAP o tragedii. Pokazują chaos jaki wiąże się z takim wydarzeniem. Pojawiają się niedokładne, szacunkowe dane o liczbie ofiar i rannych. Początkowo mówiono powszechnie o 11 ofiarach.

Niemcy/ Samochód wjechał w grupę ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu (opis)

W piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Władze uważają, że był to zamach. Nie ma jeszcze jasności co do liczby ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Portale gazet "Bild" i "Volksstimme" poinformowały o jedenastu ofiarach śmiertelnych. Portal tagesschau napisał, że "według policji, co najmniej jedna osoba nie żyje".

Z kolei premier Saksonii-Anhalt Reiner Erich Haseloff ogłosił, że zginęły co najmniej dwie osoby - w tym małe dziecko.

Władze niemieckiego landu Saksonia-Anhalt podejrzewają, że piątkowy incydent w Magdeburgu był zamachem.

Według informacji stacji WDR/NDR, zatrzymany podejrzany to 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej. Samochód użyty w przestępstwie został wcześniej przez niego wypożyczony.

Stacja MDR i agencja informacyjna dpa dowiedziały się ze źródeł rządowych Saksonii-Anhalt, że kierowca został zatrzymany. Według policji nadal nie jest jasne, czy był to samotny sprawca.

Samochód, w którym sprawca przejechał "co najmniej 400 metrów przez jarmark bożonarodzeniowy", nadal znajduje się na miejscu zdarzenia. Według portalu tygodnika "Spiegel", samochód to czarne BMW, które wjechało w tłum o godzinie 19:04.

"Jestem myślami z ofiarami i ich bliskimi. Jesteśmy z nimi i z mieszkańcami Magdeburga" - napisał na platformie X kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Ministra spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wielokrotnie wzywała do zachowania czujności podczas odwiedzania jarmarków bożonarodzeniowych.

Według informacji "Bilda", kanclerz Scholz i szefowa MSW Faeser udadzą się w sobotę do Magdeburga.

Zaledwie wczoraj w Berlinie wspominano ofiary zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym sprzed ośmiu lat. 19 grudnia 2016 r. islamski terrorysta zabił kierowcę i porwał ciężarówkę, którą wjechał w tłum odwiedzających jarmark w centrum niemieckiej stolicy. Zginęło 13 osób, a ponad 70 zostało rannych.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

Wroński: Na razie nie mamy informacji o Polakach poszkodowanych w Magdeburgu

Polskie MSZ na razie nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Magdeburgu, gdzie samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym - przekazał w piątek PAP rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński.

Od 60 do 80 osób mogło zostać rannych w piątek wieczorem w Magdeburgu, na wschodzie Niemiec, gdzie samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym - podał portal dziennika "Bild". Według informacji portalu, zginęło co najmniej 11 osób.

"Na razie nie mamy informacji o poszkodowanych Polakach, ale jest wiele ofiar, a akcja trwa" - przekazał w piątek PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński. (PAP)

Niemcy/ Scholz: doniesienia z Magdeburga każą obawiać się najgorszego

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał w serwisie X, że doniesienia z Magdeburga każą "obawiać się najgorszego". W piątek wieczorem w stolicy landu Saksonia-Anhalt rozpędzony samochód wjechał w tłum ludzi na bożonarodzeniowym jarmarku; co najmniej 11 osób zginęło.

"Jestem myślami z ofiarami i ich bliskimi. Jesteśmy z nimi i z mieszkańcami Magdeburga" - napisał kanclerz Niemiec.

Szef rządu kraju związkowego Saksonia-Anhalt Reiner Haseloff poinformował media, że jest w drodze do Magdeburga, nie był jednak w stanie podać żadnych dodatkowych informacji o liczbie ofiar i rannych, ani kto mógł być sprawcą prawdopodobnego zamachu - podaje Associated Press.

Ani policja, ani rzecznik rządu nie odpowiedzieli na razie na prośby mediów o informacje i komentarze. Rzecznik ratusza Michael Reif przekazał, że władze Magdeburga podejrzewają, że był to zaplanowany atak.

Na miejscu jest co najmniej 20 karetek pogotowia; służby bezpieczeństwa otoczyły cały teren kordonem.

Niemcy/ Po ataku w Magdeburgu ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy w Erfurcie

Po ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu na wschodzie Niemiec w piątek wieczorem, ewakuowano również jarmark bożonarodzeniowy w Erfurcie we wschodnioniemieckiej Turyngii.- poinformował portal stacji MDR.

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier powiedział MDR, że takie było życzenie organizatora i zostało to zrobione jako środek ostrożności. Nie było żadnych oznak szczególnego zagrożenia.

Policja była na miejscu, aby zapewnić wsparcie. Maier zapowiedział również więcej kontroli na wszystkich jarmarkach bożonarodzeniowych w Turyngii. Funkcjonariusze sprawdzą każdy jarmark w kraju związkowym.

Premier Turyngii Mario Voigt również podkreślił w piątek wieczorem na platformie X, że "bezpieczeństwo w Turyngii i na jarmarkach bożonarodzeniowych jest naszym najwyższym priorytetem".

W piątek wieczorem samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu w Saksonii-Anhalt. Władze potwierdziły, że zatrzymano jednego mężczyznę. Według rzecznika rządu Saksonii-Anhalt Matthiasa Schuppe, był to prawdopodobnie zamach - poinformował portal stacji MDR. (PAP)

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

Prezydent: jestem wstrząśnięty brutalnym atakiem w Magdeburgu

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest wstrząśnięty brutalnym atakiem na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Jak dodał, jego myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar i rannymi.

"Tragiczne wieści z Niemiec. Jestem wstrząśnięty brutalnym atakiem na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Moje myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar i rannymi" - napisał prezydent Duda na platformie X.

W piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Nie ma jeszcze jasności co do liczby ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Portale gazet "Bild" i "Volksstimme" poinformowały o jedenastu ofiarach śmiertelnych. Portal tagesschau napisał, że "według policji, co najmniej jedna osoba nie żyje".

Premier Saksonii-Anhalt Reiner Erich Haseloff ogłosił, że zginęły co najmniej dwie osoby - w tym małe dziecko. Władze niemieckiego landu Saksonia-Anhalt podejrzewają, że piątkowy incydent w Magdeburgu był zamachem. (PAP)