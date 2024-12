Zasiłek chorobowy wzrośnie do 25 zł za dzień niezdolności do pracy, a odszkodowanie do 1431 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Nowe kwoty świadczeń dla rolników

Co nas czeka w 2025 roku? Jeżeli chodzi o czas pracy to wygląda to nieźle - na każdy dzień odpoczynku przypadać będą mniej niż dwa dni pracy. Razem z wolną Wigilią będzie w 2025 roku aż 116 dni wolnych od pracy i 249 dni roboczych. A do tego trzeba jeszcze dodać 26 dni standardowego wymiaru urlopu. A więc w 2025 roku będziemy musieli pracować trochę mniej niż zwykle, a mimo tego powinniśmy zarobić więcej. Jak to możliwe?