Pracownik choruje na przełomie roku 2024/2025. ZUS: uwaga na podstawę wymiaru zasiłku i uprawnienia do wypłaty

Jeśli pracownik choruje na przełomie roku, to – jak wyjaśnia ZUS - pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia do wypłaty zasiłku, rodzaj świadczenia i podstawę jego obliczenia, która się zmienia z początkiem nowego roku.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami, przed zasiłkiem pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas choroby. Można je pobierać przez 33 dni, a w przypadku pracowników "50 plus" przez 14 dni. Z zasiłku chorobowego natomiast korzystać można nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży nie dłużej niż 270 dni.

Co gdy choroba pracownika trwa na przełomie roku?

Zdarza się, że okres pobierania zasiłku wykracza poza rok kalendarzowy. Co w takiej sytuacji? Wówczas decyduje świadczenie, które przysługiwało 31 grudnia. Jeżeli za ostatni dzień starego roku pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe, to od 1 stycznia nadal będzie je pobierał, a jego wymiar będzie liczony od nowa, na poczet nowego roku kalendarzowego przez 33 dni lub odpowiednio 14 dni. Jeżeli 31 grudnia pracownik korzysta z zasiłku chorobowego to od 1 stycznia będzie on przysługiwał nadal. Pracownik otrzyma go za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego uzyska dopiero po choćby jednodniowej przerwie.

Kto będzie płatnikiem składek w kolejnym roku?

O tym, kto w kolejnym roku będzie płatnikiem składek decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego 30 listopada mijającego roku. Gdy płatnik zatrudnia 20 lub więcej osób, to on wypłaca świadczenia, gdy mniej, robi to ZUS. Może się zdarzyć, że na skutek redukcji etatów płatnik, który wypłacał zasiłki w 2024 r. nie będzie posiadał takich uprawnień w kolejnym roku. W takim przypadku pracownik, który chorował na przełomie tych lat otrzyma zasiłek chorobowy z zakładu pracy do 31 grudnia włącznie. Od 1 stycznia płatność przejmie ZUS. Działa to tylko w jedną stronę, ZUS będzie kontynuował po 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę, nawet jeżeli od 1 stycznia to płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków. Pracodawca przejmie płatność dopiero po przerwie w niezdolności do pracy.

Najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2024 - 2025

Ważne jest też, by pracodawcy pamiętali o gwarantowanej najniższej podstawie wymiaru zasiłku, która zmienia się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.



Na podstawie art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).



Ta zasada dotyczy zarówno zasiłku chorobowego jak i wynagrodzenia chorobowego - a także innych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.



Na podstawie tego przepisu, gdy po obliczeniu podstawy zasiłku chorobowego według zasad ogólnych (czyli na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika z ostatnich 12 miesięcy) – ta podstawa będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, to wtedy pracodawca musi obliczyć zasiłek chorobowy od kwoty płacy minimalnej.



W przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2024 roku ta minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego wynosi:

- 3660,42 zł do 30 czerwca 2024 r. (bo w tym czasie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło: 4242 zł brutto)

- 3710,47 zł od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (bo w tym czasie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 4300 zł brutto).



Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2025 roku 4666 zł brutto a zatem od 1 stycznia 2025 r. ta minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego (w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) wynosi: 4026,29 zł (4666 zł - 13,71%).



Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego