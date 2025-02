Od stycznia 2025 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?

Od 3 stycznia 2025 roku koszyk świadczeń stomatologicznych dostępnych w ramach NFZ uległ zmianie na lepsze. Oznacza to, że każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, będzie mógł w tym roku liczyć na świadczenie 600 plus na dentystę.

Leczenie stomatologiczne w ramach NFZ i składka zdrowotna się łączą

Leczenie stomatologiczne na koszt NFZ to zagadnienie kontrowersyjne. Z jednej strony, każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, ma do niego prawo, a z drugiej, niewiele osób decyduje się z tego prawa korzystać. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, a do najczęściej wymienianych przez pacjentów należą: długi czas oczekiwania na wizytę, brak dostępu do nowoczesnych zabiegów i materiałów, a także jakość leczenia. Na tej podstawie można by przypuszczać, że Polacy rezygnują z profilaktyki i leczenia stomatologicznego w ramach NFZ na rzecz płatnych usług świadczonych w prywatnych gabinetach. Taki wniosek należy jednak uznać za zbyt śmiały w kontekście wciąż powracającej dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzenia w szkołach opieki stomatologicznej nad uczniami, a także wobec coraz częściej pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi lekarzy o tym, że trafiający do nich pacjenci, aby obniżyć ponoszone koszty, wolą usuwać zęby, niż leczyć.

Zdjęcie pantomograficzne można już teraz zrobić na koszt NFZ, choć nie zawsze

Wobec tego rodzaju wątpliwości na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od 3 stycznia 2025 roku koszyk świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ uległ zmianie na lepsze. Dołączyła bowiem do niego możliwość wykonania zdjęć pantomograficznych u pacjentów dorosłych leczonych endodontycznie i protetycznie. Zdjęcie będzie można wykonać raz na pięć lat, a świadczenie będzie obejmowało jego wykonanie wraz z przygotowaniem opisu oraz wprowadzeniem go do dokumentacji medycznej pacjenta. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne będzie skierowanie wystawione przez lekarza dentystę posiadającego specjalizację lub lekarza dentystę w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. W skierowaniu lekarz będzie zobowiązany uzasadnić konieczność wykonania badania.

Nie zmieniły się natomiast zasady wykonywania zdjęć pantomograficznych u dzieci i młodzieży w wieku od 5. do ukończenia 18. roku życia. W tym przypadku świadczenie będzie mogło być zrealizowane raz na trzy lata, w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego, w uzasadnionych medycznie przypadkach obejmujących:

podejrzenie nieprawidłowości rozwojowych zębów;

zmiany chorobowe w obrębie kości szczęki i żuchwy;

występowanie zapalenia przyzębia;

diagnostykę ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

W 2025 roku już 600 plus na dentystę ze składki zdrowotnej

Średni koszt wykonania pantomogramu określono na 78,50 zł. W praktyce jednak, na rynku usług prywatnych, jego koszt waha się od 80 zł aż do 200 zł. Oznacza to, że w związku z wprowadzoną zmianą zwiększają się możliwości wykorzystania przez ubezpieczonych pieniędzy wpłaconych w ramach składki zdrowotnej. Jeśli zsumujemy wartość usług na rynku prywatnych i uwzględnimy opiekę profilaktyczną, w tym skaling oraz koszt wykonania pantomogramu, okaże się, że w 2025 roku każdy kto opłaca składkę zdrowotną będzie mógł w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ uniknąć wypływu z domowego budżetu średnio 610 złotych (stąd 600 plus na dentystę) korzystając trzy razy w roku z możliwości wykonania przeglądu jamy ustnej (od 80 do 100 zł), wykonując raz w roku skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego (od 150 do 250 zł) oraz korzystając z możliwości wykonania pantomogramu (od 80 do 200 zł).