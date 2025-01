Nie dostaniesz renty wdowiej? Te pieniądze ZUS i tak musi ci wypłacić. Sam tego nie zrobi, pamiętaj, żeby złożyć wniosek

Na rentę wdowią czekały 2 miliony osób. Jednak nie każda wdowa i nie każdy wdowiec, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej mają do niej prawo. Co można zrobić? W większości przypadków ZUS i tak musi wypłacić im pieniądze po zmarłym. Jednak sam tego nie zrobi, trzeba złożyć wniosek.

Renta wdowia to świadczenie, na które czekały 2 miliony Polaków. Proces wprowadzania świadczenia był długi, proponowane zasady się zmieniały, a po wejściu w życie przepisów okazało się, że jest wiele niejasności i problemów natury praktycznej. I choć wnioski o przyznanie świadczenia można składać już od stycznia 2025 roku, to wypłata świadczenia rozpocznie się dopiero w lipcu tego roku. Dlaczego tak późno? Bo organy emerytalno-rentowe potrzebują czasu na dostosowanie funkcjonujących systemów i procedur.

Prawo do świadczenia przysługuje oczywiście nie tylko wdowom, ale również wdowcom, osobom, których małżonek zmarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez nie powszechnego wieku emerytalnego i nabyły one prawo do renty rodzinnej. Aby je otrzymać, trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowym warunkiem, który trzeba spełniać jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Jeżeli osoba uprawniona wstąpi w nowy związek małżeński, wypłata świadczenia ustanie z dniem poprzedzającym zawarcie tego związku.

Nie każdy wdowiec i wdowa mają prawo do renty wdowiej

Choć wiele osób czekało na wprowadzenie renty wdowiej, to również wiele czuje się pokrzywdzone obowiązującymi regulacjami. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy współmałżonek zmarł wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez nie powszechnego wieku emerytalnego i tym samym prawo do renty wdowiej nie przysługuje. W takich przypadkach należy pamiętać o tym, że nie oznacza to, że nie mogą one ubiegać się w ZUS o żadną wypłatę środków. Nadal bowiem w określonych przypadkach mogą one odziedziczyć środki zgromadzone przez zmarłego w OFE (na subkoncie w ZUS). Możliwość ta dotyczy również osób, które co prawda członkami OFE nie były, ale urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i posiadają w ZUS subkonto. Środki te, inaczej niż te zgromadzone na koncie indywidualnym w ZUS, w razie śmierci, rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa, podlegają podziałowi. W sytuacji, gdy ubezpieczony w chwili śmierci był w związku małżeńskim i pozostawał we wspólności majątkowej, połowa zgromadzonych przez niego w czasie małżeństwa środków trafia na konto małżonka, a pozostałe są przekazywane osobom, które wskazał jak uposażone. Jeżeli osoby te nie zostały wskazane, pieniądze wchodzą do spadku.

Wypłata pieniędzy po zmarłym - komu przysługuje?

Co zrobić, aby otrzymać wskazane środki? Jeśli osoba zmarła była członkiem OFE, to osoba uprawniona właśnie tam musi złożyć stosowny wniosek. W takiej sytuacji fundusz w terminie 14 dni zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i udziale tych osób w środkach. Na tej podstawie następuje podział środków na subkoncie w ZUS i ich wypłata. Termin to w tym przypadku 3 miesiące. Jeżeli zmarły ubezpieczony nie był członkiem OFE i posiadał jedynie subkonto w ZUS, z wnioskiem o podział i wypłatę środków należy wystąpić do ZUS. Z kolei jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią osoby która nabyła już prawo do emerytury i posiadała subkonto w ZUS, osobom uposażonym przysługuje wypłata gwarantowana. Jest tak jednak jedynie w przypadku, gdy śmierć nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono emeryturę. Wysokość tego świadczenia to różnica między kwotą środków stanowiących podstawę obliczenia nowej emerytury, zapisanych na subkoncie w ZUS, a iloczynem liczby pełnych miesięcy jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy została wypłacona emerytura, do końca miesiąca w którym nastąpił zgon oraz trzydziestej siódmej części kwoty zapisanej na tym koncie.