Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Rząd rezygnuje z waloryzacji

Rząd pracuje nad zmianami w zasiłku pogrzebowym. Planowane jest jego podwyższenie z 4 tys. zł do 7 tys. zł, jednak bez mechanizmu corocznej waloryzacji. Zamiast tego, od 2027 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ma monitorować ceny usług funeralnych i analizować ich wzrost. Wysokość zasiłku miałaby być okresowo weryfikowana przez Radę Ministrów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Zmiana ma na celu dostosowanie świadczenia do rosnących kosztów pogrzebów w Polsce.

Zasiłek pogrzebowy bez corocznej waloryzacji, ale z monitoringiem IPiSS

W nowej wersji projektu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrezygnowało z corocznej waloryzacji kwoty zasiłku o wskaźnik inflacji. Zamiast tego przewiduje coroczną, począwszy od 2027 r., weryfikację kwoty zasiłku pogrzebowego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych miałby zostać zobligowany do opracowania koszyka usług funeralnych i monitorowania wzrostu cen realnych corocznie, w terminie do 1 marca. "Następnie wzrost realny tak skonstruowanego koszyka usług funeralnych będzie weryfikowany o wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych na podstawie minimum socjalnego i cen wybranych usług pogrzebowych uwzględnionych w zbiorze cen Głównego Urzędu Statystycznego" - wskazano w ocenie skutków regulacji dołączonym do projektu. O podwyższeniu zasiłku pogrzebowego, w wyniku weryfikacji, decydować miałaby Rada Ministrów.

Kwota zasiłku pogrzebowego będzie ustalana w stałej, zaproponowanej wysokości

Z przedstawionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązaniami nie zgadza się Ministerstwo Finansów, które w uwagach do projektu zaapelowało niedawno, aby kwota zasiłku pogrzebowego była ustalona w stałej, zaproponowanej wysokości, tj. w kwocie 7000 zł. Resort finansów chce wykreślenia zapisów o weryfikacji.

We wcześniejszej wersji projektu także pojawiały się rozbieżności między resortami, które dotyczyły wysokości kwoty podwyżki. Ministerstwo Finansów chciało bowiem wzrostu zasiłku do około 6 tys. 450 zł.

Dlaczego zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego?

Szacuje się, ze aktualnie za zwykły pogrzeb w Polsce trzeba zapłacić minimum 8-10 tys. zł. A obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578).

W rezultacie sfinansowanie całości lub większości typowych, normalnych kosztów pogrzebu z aktualnej wysokości zasiłku pogrzebowego (4000 zł) jest w zasadzie niemożliwe. Problem ten pogłębia okoliczność, że kwota tego świadczenia nie jest objęta mechanizmem waloryzacji.

Kiedy zmiany w zasiłku pogrzebowym wejdą w życie?

Ustawodawca proponuje, aby nowe regulacje wprowadzające zmiany w zasiłku pogrzebowym weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Z wyjątkiem przepisów dotyczących weryfikacji kwoty zasiłku pogrzebowego, którą proponuje się uruchomić od dnia 1 stycznia 2027 r.

Podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego w wyniku weryfikacji będzie pozostawało w gestii Rady Ministrów. Jak wynika a projektu, Rada Ministrów może podwyższyć, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 czerwca kwotę zasiłku pogrzebowego obowiązującego od dnia 1 lipca danego roku.