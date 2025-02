Kolejna grupa nauczycieli może wnioskować o przyznanie bonu na zakup laptopa. ZNP upomina się o prawa tych pedagogów, którzy korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia i nie mieli możliwości wnioskowania o udzielenie pomocy. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji wydaje się być nieugięte.

Kolejna grupa nauczycieli ma prawo do bonu na zakup laptopa

Od 27 stycznia 2025 r. kolejna grupa nauczycieli ma możliwość składania wniosków o bon na zakup laptopa. Przypomnijmy, że w pierwszej turze programu rozwoju kompetencji cyfrowych wsparciem objęto nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujący kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkół podstawowych. W drugiej turze bony trafią do pozostałych grup nauczycieli. I choć co do zasady jest to powód do radości, to jednak gdy tylko ruszyło składanie wniosków, od razu pojawiły się wątpliwości. Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomniał bowiem o tym, że na wsparcie nadal oczekują nauczyciele, którzy w poprzedniej turze programu na dzień złożenia wniosku o bon przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia i nie mieli możliwości skorzystania z pomocy.

Ministerstwo Cyfryzacji broni swojego stanowiska

Zdaniem ZNP przepisy pozwalają na to, by zawnioskowali oni o przyznanie bonu w styczniu 2025 roku, jednak Ministerstwo Cyfryzacji jest odmiennego zdania. Skąd taka rozbieżność?

Jak wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, grupami nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wskazanych w przepisach szkół, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych byli:

1) na dzień 10 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

2) na dzień 11 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

3) na dzień 12 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

4) na dzień 13 października 2023 r. – inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

W ramach zmian wprowadzonych do rozporządzenia z dniem 24 stycznia 2025 r. grupą uprawnioną na dzień 27 stycznia 2025 roku stali się pozostali niewymienieni w pkt 1–4 wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty, a także inni pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zdaniem ZNP takie brzmienie przepisu oznacza, że w tym terminie mogą złożyć wniosek również nauczyciele, którzy nie mieli możliwości ubiegania się o pomoc we wcześniejszych terminach, ponieważ korzystali wtedy z urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z organ prowadzący szkołę nie składa bowiem wniosku w celu otrzymania bonu, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia go pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia.

Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się Ministerstwo Cyfryzacji, które twierdzi, że nauczyciel po zakończeniu przebywania na urlopie na poratowanie zdrowia, w sytuacji, w której upłynęły terminy już terminy na złożenie wniosku dla wskazanej grupy, nie jest uprawniony do otrzymania wsparcia. Aby to zmienić, zdaniem resortu, konieczna byłaby nowelizacja przepisów.